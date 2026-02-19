Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Preguntan a Paco Roncero si Letizia es "tan exigente con los menús como cuentan": él responde con sinceridad
Ha hablado para la revista 'Lecturas'.

El chef Paco Roncero.
El chef Paco Roncero.Pablo Cuadra

El popular cocinero Paco Roncero, que tiene 2 estrellas Michelin y que es también uno de los jueces de uno de los realities culinarios más exitosos de TVE como Top Chef: Dulces y famosos ha concedido una entrevista a la revista Lecturas en la que habla, además del programa y de su convivencia con famosos de toda índole, de su carrera. 

Por ejemplo, le han preguntado durante la entrevista por su experiencia como cocinero de la Casa Real y, en concreto, por la reina Letizia. "Has cocinado mucho para Casa Real, ¿es Letizia tan exigente con los menús como cuentan?", ha sido preguntado.

Roncero, que ya estuvo de jurado en el anterior programa de TVE Bake Off, ha sido sincero y ha contestado diciendo que "como cualquier persona con responsabilidad y criterio". "En esos entornos todo tiene que estar impecable: producto, timing, servicio. Yo lo entiendo como profesionalidad. Exigencia bien entendida es respeto por el trabajo", ha añadido. 

Responde por su vídeo viral

Al final de la entrevista también ha sido preguntado por su mítico vídeo en el que ponía aceite a un bocadillo de jamón y, desde el programa de Colgados del aro le dedicaron con mucho humor un espacio de una de sus retransmisiones. Cogieron ese vídeo para leer los comentarios de la gente en la que bromeaban con la gran cantidad de aceite que echaba al bocadillo.

"¿Te lo tomaste bien o te molestó?", le han interrogado. "Para nada me enfadé, me lo tomé con humor y, de hecho, también me reí mucho. En redes se magnifica todo y a veces se opina sin contexto", ha reconocido Roncero. 

"Yo estaba haciendo algo normal, que es un bocadillo con un buen pan, un buen producto y un buen aceite de oliva virgen extra. Si eso genera conversación, bienvenida sea", ha finalizado el especialista.

