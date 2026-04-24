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Jordi González explica cuál ha sido el plató más difícil de manejar
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Jordi González explica cuál ha sido el plató más difícil de manejar

El presentador no duda al señalar el formato más caótico de su carrera… y su explicación sorprende.

Israel Molina Gómez
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Jordi González durante una entrevista en 'El Circ'8TV

En plena era de los vídeos virales, una confesión de Jordi González ha vuelto a poner el foco en los entresijos de la televisión. El periodista y presentador ha revelado cuál ha sido el plató más "ingobernable" en el que ha trabajado… y su respuesta no deja lugar a dudas: los debates de Gran Hermano.

Lejos de una anécdota puntual, González describe un escenario de auténtico caos televisivo. "Sin duda alguna", responde cuando le preguntan por el espacio más difícil de controlar. Y no es para menos: tensión constante, colaboradores compitiendo entre sí y una lucha silenciosa por mantenerse en pantalla semana tras semana.

"Se la jugaban toda en un programa"

El presentador explica que una de las claves del descontrol estaba en el propio formato. A diferencia de otros programas, los colaboradores no tenían garantizada su continuidad. Cada semana se jugaban su silla, su contrato… y su presencia en televisión.

Ese detalle lo cambia todo. "Se les revalidaba el compromiso cada semana", cuenta, lo que generaba una presión brutal. El resultado: tertulianos que llegaban al plató con una única misión, destacar por encima del resto.

De ahí una imagen que resume perfectamente el ambiente: "Iban con el cuchillo en la boca". Una forma gráfica de describir la intensidad con la que todos intentaban imponerse en directo.

Los primeros 15 minutos, una batalla campal

Otro de los detalles que más ha llamado la atención es la dinámica interna del programa. Según González, todo lo importante ocurría en los primeros minutos.

"Las dos ideas -o doscientas- que tienen, las sueltan en el primer cuarto de hora", explica. El problema es evidente: todos quieren hablar al mismo tiempo, todos quieren dejar su titular… y nadie quiere quedarse fuera la semana siguiente.

Ese arranque explosivo convertía el plató en un espacio prácticamente imposible de controlar, donde el ritmo lo marcaban los propios colaboradores más que el presentador.

Fama, presión y televisión en estado puro

Más allá del caos, la reflexión de Jordi González deja entrever cómo funciona realmente la televisión en ciertos formatos. No se trata solo de opinar, sino de generar impacto, ruido y presencia mediática.

En ese contexto, el debate de Gran Hermano se convierte en un campo de batalla donde cada intervención puede marcar la diferencia entre seguir o desaparecer.

Un testimonio que arrasa en redes

El fragmento de la entrevista, difundido en TikTok, ha corrido como la pólvora. Muchos usuarios se han sorprendido al conocer lo que ocurre detrás de las cámaras, mientras otros aseguran que explica perfectamente por qué esos debates eran tan intensos.

Una confesión que, lejos de ser una simple anécdota, retrata el lado más competitivo, y menos visible, de la televisión. Y deja claro que, a veces, lo más difícil no es lo que se ve… sino lo que pasa dentro del plató.

Israel Molina Gómez
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Soy redactor de actualidad en El HuffPost España. Mi objetivo es que no te pierdas nada, sea la hora que sea, estés despierto o dormido.

 

Sobre qué temas escribo

Convivo con personajes tan dispares como Donald Trump, Gabriel Rufián o cualquiera que sea noticia. Intento estar a todo lo que sale, desde los temas más actuales hasta otros más atemporales.

 

Lo hago desde una perspectiva informativa, sin perder esa mirada crítica con la que aportar algo diferente a lo habitual.

 

Sociedad, cultura, política, economía... Cualquier tema es bienvenido para dar un enfoque nuevo a temas de actualidad, que afectan a todos

 

Mi trayectoria

Creo que soy periodista desde que nací, o eso dice mi madre. Desde ese momento hasta ahora han pasado muchas cosas. Soy de Azuébar, un pueblecito de apenas 300 personas del interior de Castellón y, aunque estudié, entre en mi querida ‘terreta’ (Grado en Periodismo por la Universitat Jaume I) y Salamanca (Máster en Comunicación e Información Deportiva por la Universidad Pontificia de Salamanca), aprendí la profesión en la Agencia EFE, donde cubrí los Juegos de Río 2016, los de Tokio 2020, los de París 2024, así como también los Juegos Olímpicos de Invierno de Pieongchang 2018 y de Pekín 2022. Además, cubrí los Mundiales de fútbol de Rusia 2018 y Qatar 2022.

 

Por otra parte, abrí una extensa etapa como autónomo en la que he colaborado con ‘El Independiente’, el ‘Playas de Castellón, la ‘Revista Volata’, ‘Súper Deporte’, ‘Yo Soy Noticia’ o ‘Ciclo 21’, antes de aterrizar en el Huffington Post. 

 

Si alguna vez me necesitas y no me encuentras, búscame en una pista de tenis. Te puedo recomendar la mejor novela negra de cada país y hablar durante horas del cine de los 80 y 90. Ah, por cierto, acierto todas las preguntas naranjas del Trivial. 

 

 

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