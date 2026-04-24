Jordi González explica cuál ha sido el plató más difícil de manejar

En plena era de los vídeos virales, una confesión de Jordi González ha vuelto a poner el foco en los entresijos de la televisión. El periodista y presentador ha revelado cuál ha sido el plató más "ingobernable" en el que ha trabajado… y su respuesta no deja lugar a dudas: los debates de Gran Hermano.

Lejos de una anécdota puntual, González describe un escenario de auténtico caos televisivo. "Sin duda alguna", responde cuando le preguntan por el espacio más difícil de controlar. Y no es para menos: tensión constante, colaboradores compitiendo entre sí y una lucha silenciosa por mantenerse en pantalla semana tras semana.

"Se la jugaban toda en un programa"

El presentador explica que una de las claves del descontrol estaba en el propio formato. A diferencia de otros programas, los colaboradores no tenían garantizada su continuidad. Cada semana se jugaban su silla, su contrato… y su presencia en televisión.

Ese detalle lo cambia todo. "Se les revalidaba el compromiso cada semana", cuenta, lo que generaba una presión brutal. El resultado: tertulianos que llegaban al plató con una única misión, destacar por encima del resto.

De ahí una imagen que resume perfectamente el ambiente: "Iban con el cuchillo en la boca". Una forma gráfica de describir la intensidad con la que todos intentaban imponerse en directo.

Los primeros 15 minutos, una batalla campal

Otro de los detalles que más ha llamado la atención es la dinámica interna del programa. Según González, todo lo importante ocurría en los primeros minutos.

"Las dos ideas -o doscientas- que tienen, las sueltan en el primer cuarto de hora", explica. El problema es evidente: todos quieren hablar al mismo tiempo, todos quieren dejar su titular… y nadie quiere quedarse fuera la semana siguiente.

Ese arranque explosivo convertía el plató en un espacio prácticamente imposible de controlar, donde el ritmo lo marcaban los propios colaboradores más que el presentador.

Fama, presión y televisión en estado puro

Más allá del caos, la reflexión de Jordi González deja entrever cómo funciona realmente la televisión en ciertos formatos. No se trata solo de opinar, sino de generar impacto, ruido y presencia mediática.

En ese contexto, el debate de Gran Hermano se convierte en un campo de batalla donde cada intervención puede marcar la diferencia entre seguir o desaparecer.

Un testimonio que arrasa en redes

El fragmento de la entrevista, difundido en TikTok, ha corrido como la pólvora. Muchos usuarios se han sorprendido al conocer lo que ocurre detrás de las cámaras, mientras otros aseguran que explica perfectamente por qué esos debates eran tan intensos.

Una confesión que, lejos de ser una simple anécdota, retrata el lado más competitivo, y menos visible, de la televisión. Y deja claro que, a veces, lo más difícil no es lo que se ve… sino lo que pasa dentro del plató.