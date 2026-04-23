Trump anuncia que el alto el fuego entre Israel y Líbano se prolonga tres semanas más

El tablero de Oriente Medio vuelve a moverse a toda velocidad. Donald Trump ha anunciado que el alto el fuego entre Israel y Líbano se ampliará durante tres semanas más, tras una nueva ronda de negociaciones en la Casa Blanca. La decisión llega justo cuando la región se encuentra al borde de una nueva escalada, con Israel pendiente de una posible ofensiva contra Irán.

El anuncio lo hizo el propio mandatario a través de su red Truth Social, donde calificó la reunión como un éxito rotundo: "¡La reunión transcurrió muy bien! El alto el fuego entre Israel y Líbano se extenderá por TRES SEMANAS". La tregua inicial, de apenas diez días, expiraba el próximo 26 de abril.

Una tregua que busca evitar el colapso total

La ampliación del alto el fuego pretende frenar una escalada que en los últimos días ha puesto en jaque cualquier intento de estabilidad en la zona. Washington busca ganar tiempo y consolidar un proceso diplomático que, por ahora, sigue siendo extremadamente frágil.

En las reuniones han participado figuras clave del entorno de Trump, como el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio, además de representantes directos de ambos países. El objetivo: avanzar hacia un acuerdo más duradero que evite un nuevo estallido de violencia.

Israel mira a Irán mientras mantiene la presión

Sin embargo, mientras se intenta sostener la tregua con Líbano, el foco estratégico de Israel sigue apuntando a Irán. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha dejado claro que el país está listo para dar un paso más.

Según sus declaraciones, Israel espera "la luz verde" de Estados Unidos para "reanudar la guerra" y completar la ofensiva contra el régimen iraní. Un mensaje que evidencia que la tregua actual no implica, ni mucho menos, una desescalada general del conflicto.

Ormuz, el punto clave del pulso global

En paralelo, el control del estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los grandes ejes de tensión. Trump ha afirmado que Estados Unidos tiene "el control total" de esta vía estratégica por la que pasa una parte fundamental del petróleo mundial.

El presidente ha ido más allá y ha ordenado a la Marina actuar con contundencia: cualquier embarcación que intente colocar minas será “disparada y eliminada”. Además, ha confirmado que equipos de desminado ya están operando en la zona.

La incógnita sobre el liderazgo en Irán

Otro de los elementos que añade incertidumbre es la situación interna en Irán. Trump ha asegurado que el país "está teniendo muchas dificultades para determinar quién es su líder", en referencia a la falta de apariciones públicas del líder supremo y a las dudas sobre su estado.

Este vacío de poder, real o percibido, añade presión a un conflicto que ya se mueve en múltiples frentes simultáneos.

Diplomacia contra reloj en un escenario volátil

La ampliación del alto el fuego entre Israel y Líbano supone un balón de oxígeno temporal, pero no resuelve el problema de fondo. La región sigue atrapada en un equilibrio extremadamente precario, donde cualquier movimiento puede desencadenar una nueva escalada.

Mientras la diplomacia intenta abrirse paso en Washington, sobre el terreno la tensión sigue intacta. Y con Irán en el centro del tablero, la sensación es clara: la tregua es solo una pausa… no el final del conflicto.