Un país de Europa sobrepasa a Estados Unidos y a Japón como el destino más popular de estudiantes internacionales

Estudiar en el extranjero se ha convertido en una de las metas más importantes para miles de jóvenes en todo el mundo que buscan una formación académica de calidad, nuevas oportunidades laborales y crecimiento personal.

Sin embargo, el mapa global de la educación internacional está cambiando. Según un nuevo informe de la plataforma educativa ApplyBoard, el Reino Unido ha superado a Estados Unidos y a Japón para posicionarse como el destino más popular entre los estudiantes internacionales en 2025.

Líder en popularidad y acogida

De acuerdo con los datos de ApplyBoard, empresa canadiense especializada en tecnología educativa, el Reino Unido se ha colocado en el primer lugar con un 82% de preferencia, seguido de Canadá (74%) y Estados Unidos (67%). Más abajo aparecen Australia (66%), Alemania (60%) e Irlanda (50%).

El informe, basado en una encuesta semestral a 400 profesionales de admisiones de todo el mundo, también evaluó la percepción de “apertura, seguridad y bienvenida” hacia los estudiantes internacionales. En este aspecto, el Reino Unido volvió a ocupar el primer lugar, con un 86,9%, mientras que Canadá obtuvo 84,3% y Australia 81,8%. Por el contrario, Estados Unidos cayó al último puesto entre los seis países analizados, con solo 50%, reflejando una pérdida de atractivo entre los jóvenes extranjeros.

Las políticas migratorias

El descenso de Estados Unidos en el ranking está relacionado, según los analistas, con las políticas migratorias de Donald Trump y con la percepción de que el país ofrece menos facilidades para trabajar o quedarse después de estudiar.

Por su parte, Canadá, que durante los últimos dos años había liderado las encuestas de ApplyBoard, descendió brevemente en la primavera de 2025 debido a reformas en su programa de educación internacional. Estas incluyeron restricciones en el número de visados de estudiante, así como limitaciones en los permisos de trabajo posteriores a la graduación. Aun así, el país recuperó fuerza en la encuesta de otoño, situándose nuevamente entre los favoritos.

Qué buscan los estudiantes internacionales

El informe también revela los principales factores que los jóvenes consideran al elegir un país donde estudiar:

Coste de la educación (91,4%)

Oportunidades laborales después de la graduación (87,8%)

Coste de vida (76,7%)

Empleo durante los estudios (74,6%)

Hospitalidad hacia los estudiantes internacionales (48,6%)

Además, el 47% de los profesionales de admisiones encuestados afirma que ha aumentado el interés por estudiar en el extranjero, lo que demuestra que la educación internacional sigue siendo una aspiración en crecimiento.