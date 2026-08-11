Desmontando uno de los mitos más extendidos: ¿puede ser un buen vino aunque lleve tapón de rosca?

El interés por el vino y la cultura que lo rodea no deja de crecer, pero aún hay algunos mitos que pueden condicionar a la hora de elegir y disfrutar de un vino.

Por ejemplo, hay quien cree que, con el paso de los años, los vinos mejoran y esto no es verdad porque no todos los vinos están concebidos para dejarlos envejecer. Y por supuesto, los vinos caros no tienen por qué ser los mejores, ni solo los blancos pueden acompañar al pescado.

Pero la que más está costando desmitificar es la asociación de un tapón de rosca con un vino malo: las botella buena siempre llevan un tapón de corcho. Pues en absoluto esto ya es verdad, desmiente Lluís Laso, enólogo y director técnico del Grupo Barón de Ley.

El enólogo de Coto de Caleruega y Finca Museum, Lluis Laso. GRUPO BARÓN DE LEY

"Durante mucho tiempo, el corcho se ha asociado al prestigio, pero el sistema de cierre no determina la calidad del vino. La elección depende de la experiencia que busques al abrir un vino: si prefieres lo tradicional, optarás por el corcho, mientras que la rosca es una gran opción si priorizas la practicidad", confirma pues los dos cumplen con su función principal que es proteger al vino.

“No existe un sistema mejor de forma universal. Cada uno tiene ventajas y se utiliza en función del estilo de vino y de los objetivos de cada bodega. De hecho, hoy muchas bodegas de prestigio emplean ambos sistemas según las necesidades de cada vino", explica Laso.

Coincide plenamente Pablo Teipro, divulgador enológico, en que no hay uno mejor que otro y que ya hay modelos de tapón de rosca que permiten la microoxigenación, "algo que antes era exclusivo del corcho".

"El tapón de rosca es técnicamente perfecto para vinos de consumo rápido, que son la mayoría de los vinos que compramos", señala en un vídeo de su perfil de TikTok.

En Australia hay bodegas que embotellan vinos de más de 1.000 euros, vinos que no son jóvenes, con este tipo de tapón, advierte. "No subestimes al tapón de rosca. Es práctico, eficiente y cada vez más reconocido en vinos de alta gama", concluye.