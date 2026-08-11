Suben a 224 los muertos por el terremoto en Colombia mientras se sigue buscando a muchos desaparecidos

Edificios y casas afectadas este martes, tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país, en Pereira (Colombia)

El devastador terremoto de 7'4 grados del lunes en Colombia sigue cobrándose vidas. El último informe oficial de las autoridades eleva a 224 los fallecidos, con cerca de 900 heridos confirmados,. También hay numerosos desaparecidos, entre los que se encuentran 164 españoles.

Según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), la inmensa mayoría de los decesos se han registrado en ciudades capitales, con Cali y Pereira como principales focos del desastre. Ambas ciudades son capitales de Valle del Cauca y Risaralda, las dos zonas más afectadas por su cercanía a San José del Palmar (Chocó), verdadero epicentro del temblor.

Integrantes de la Policía de Búsqueda y Rescate y vecinos quitan escombros en un edificio hundido por el terremoto en Pereira (Colombia), el 11 de agosto de 2026. Carlos Ortega / EFE

La cifra aportada solo recoge el desglose de las capitales del país, por lo que el balance no incluye las cifras de muertos y heridos en pueblos y zonas rurales de los departamentos de Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, los más afectados por la tragedia, ya que el Gobierno colombiano no actualiza datos desde el mediodía del lunes.

El balance tampoco incluye cifras de desaparecidos, pese a que miles de personas han informado de que no encuentran a familiares y amigos.

En esos tres departamentos, así como en Caldas y Quindío, en la zona cafetera del centro del país, hubo colapso de edificios, casas y daños en su infraestructura hospitalaria, aeropuertos, servicios públicos y sistemas de transporte.

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las principales ciudades que permanecen en alerta roja por la magnitud de los daños, y en total cuentan al menos 165 edificios colapsados.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), se sintió a las 07:34 hora local (12:34 GMT, 14:34 hora peninsular española). Tuvo su epicentro en el municipio de San José del Palmar, en el Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros, y provocó daños en buena parte del centro y occidente del país.

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Noche en vela rescatando personas

Fotografía que muestra un vehículo afectado luego de un terremoto de magnitud 7,4 este lunes, en Pereira (Colombia) EFE

Las calles de la ciudad colombiana de Pereira han estado esta noche llenas de gente pese al toque de queda porque centenares de ciudadanos trabajan sin parar para rescatar a los sobrevivientes que están bajo los escombros de los edificios derrumbados por el potente terremoto el lunes.

En el Parque La Libertad, ubicado en el centro de Pereira, decenas de personas ayudan en la noche a los organismos de socorro que trabajan con maquinaria pesada y gigantescas grúas para remover los escombros y rescatar a quienes aún respiran bajo el cemento, los ladrillos y las paredes de un edificio de cuatro pisos que quedó completamente destruido por el terremoto de magnitud 7,4.

El liderazgo de esta operación es del Cuerpo de Bomberos de Pereira, en la zona cafetera del centro del país, que está en la primera línea de rescate.

Muchos pereiranos pasaron la noche en vela cuidando sus casas, algunas completamente destruidas, otras con daños estructurales que ponen en riesgo la seguridad de sus habitantes. Buena parte de la ciudad está sin luz y sin gas, mientras que los servicios de telefonía móvil y de internet fueron volviendo a lo largo del día.

Moverse por la ciudad es una odisea. Entre calles cerradas por escombros o barricadas puestas por las autoridades para evitar el paso por puentes que están en riesgo de caerse, los ciudadanos evaden el toque de queda para hacer lo posible por ayudar a rescatar a los sobrevivientes.

En el barrio Mejía Robledo, una zona residencial donde también hay otros comercios, una familia lo perdió todo.

Una mujer, que prefirió no revelar su nombre, contó a EFE que la casa donde su padre, un hombre de 91 años, tenía un taller automotriz quedó completamente destruida. Ella se quedó frente a la vivienda cuidando que nadie se lleve nada de lo que quedó entre los escombros.

También estaba ahí esperando a que volvieran los organismos de socorro a ver si pueden rescatar a don José, un hombre mayor a quien su padre arrendaba una habitación de su casa y a quien, según el relató, escucharon gemir a lo largo del día.

Patricia Gutiérrez, su vecina, también está abatida por lo ocurrido: "Lo perdí todo". La mujer, que llevaba nueve años viviendo en esta zona del centro de Pereira, cuenta a EFE que estaba en su casa el lunes por la mañana cuando comenzó a temblar, pero resaltó que tanto ella como las otras dos personas que viven en su casa sobrevivieron.

"Pedimos a las autoridades que ayuden a toda la gente, a todos lo que lo necesitan. Yo no he salido a la calle, pero la situación está muy difícil y necesitamos que la ayuda llegue lo más pronto posible", añadió.

Su casa, señala, quedó completamente destruida. Ella está sentada en la calle cuidando que nadie se meta a robar algo entre los escombros porque adentro quedaron sus enseres y todo lo que acumuló en su vida.