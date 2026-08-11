Sarai de la Hoz, experta en astroturismo: "El eclipse puede despertar muchas vocaciones por la astronomía"

Millones de personas están preparadas para hacer el mismo gesto: este miércoles, alrededor de las 20.30 horas, se colocarán sus gafas y mirarán al cielo. Durante casi dos minutos observarán un fenómeno que no tiene lugar en la península ibérica desde 1912.

El eclipse total de sol ha levantado tanta expectación que algunos municipios esperan recibir miles de turistas. Y, dentro de esta euforia, hay quienes lo viven con una intensidad aún mayor. Es el caso de los expertos y guías de astroturismo, es decir, aquellos que trabajan o gestionan empresas especializadas en actividades astronómicas.

"En este último año ha habido mucho interés por el eclipse, y eso despierta mucho interés por la astronomía", confirma a El HuffPost Sarai de la Hoz, experta en astroturismo y cofundadora, junto a Mario López, de El Nocturnario.

Ambos se dedican a organizar actividades en las que la astronomía es protagonista. Por ejemplo, ofrecen escapadas a la naturaleza para observar las estrellas, representan obras de teatro con fines divulgativos y llevan a colegios e institutos un planetario portátil.

Sarai de la Hoz y Mario López en una representación de teatro El Nocturnario

De la Hoz desvela que la mayoría de viajes de astroturismo se llevan a cabo durante el verano, y considera que estos planes son "muy bonitos" porque también sirven "para escapar del calor y de la ciudad". La experiencia consiste en acudir a un bosque, contemplar las estrellas y contar historias. "Es gratificante para el alma porque desconectas", subraya.

La vocación por la astronomía: uno de los posibles efectos del eclipse

El eclipse de este 12 de agosto, por supuesto, está marcado en rojo para los amantes de la astronomía. Y no solo por el evento en sí, sino por lo que puede significar de cara al futuro.

"Imagino que se van a despertar muchas vocaciones por la astronomía y el interés científico", expone Sarai de la Hoz, aunque advierte que todavía es pronto para afirmarlo con rotundidad: "Lo vamos a ir viendo en los próximos años".

La experta echa la vista atrás y hace una comparación con 2009, declarado Año Internacional de la Astronomía. "Fue un punto de inflexión porque empezó a haber una vocación más amplia por los eventos astronómicos, y esta vez también puede ocurrir". En aquella ocasión la ONU y la Unión Astronómica Internacional organizaron en todo el mundo observaciones públicas, exposiciones y talleres educativos con el fin de acercar la ciencia y el cosmos a la sociedad.

Sarai de la Hoz y el planetario portátil El Nocturnario

Cabe recordar que este no va a ser el último fenómeno astronómico de especial relevancia en España. El 2 de agosto de 2027 habrá otro eclipse solar total que podrá contemplarse desde Ceuta, Melilla, Cádiz o Málaga. Y el 26 de enero de 2028 llega el turno de un eclipse anular también visible en nuestro país. Más gasolina para futuras vocaciones.

El eclipse, mejor en compañía

Seguramente ya tienes tus planeas para disfrutar el eclipse, ya sea solo o con familiares y amigos. En cualquier caso, ayuntamientos e instituciones públicas ponen en marcha eventos para vivirlo en comunidad.

La cofundadora de El Nocturnario piensa que es una buena idea, ya que en estos lugares "están planeadas las medidas de seguridad y evacuación por si ocurre alguna emergencia, es mejor esto que dispersarse por el bosque o dejar el coche en cualquier carretera". En este último punto hace mención al riesgo de incendios forestales. No hay que olvidar que es verano y las altas temperaturas pueden jugar malas pasadas.

En El Nocturnario les espera "una tarde llena de actividades familiares, tanto para niños como para adultos". Habrá talleres de fotografía, una charla sobre cómo observar el eclipse de manera segura, la emisión de un documental y un concierto. Sarai de la Hoz no oculta la ilusión: "Va a ser un día histórico", celebra.