Luis Rubiales aparece en 'Espejo Público' y Afra Blanco se niega a preguntarle : "¡Mucho tiempo para mentir y desinformar!"

Choque de trenes este martes en Espejo Público. El programa matinal de Antena 3 ha sido escenario de un enfrentamiento entre la colaboradora Afra Blanco y Luis Rubiales durante una entrevista en directo al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Rubiales intervenía para abordar la polémica surgida en torno al Mundial masculino de 2030, que organizarán conjuntamente España, Portugal y Marruecos. En concreto, se le preguntó por qué no quedó garantizado que la gran final del torneo se disputara en territorio español.

Fue entonces cuando la presentadora, Lorena García, dio paso a Afra Blanco para que formulara su pregunta. Sin embargo, la colaboradora sorprendió al rechazar participar en la entrevista. "Yo no he tenido nunca un problema con preguntar a nadie. Pero tengo un problema con preguntar a una persona que tiene cero credibilidad", afirmó de manera contundente.

Blanco fue un paso más allá y justificó su negativa por el historial judicial de Rubiales. Según sostuvo, no tenía interés en formular ninguna cuestión porque considera que el exdirigente ha demostrado que sus declaraciones carecen de fiabilidad.

"Por primera vez en este programa no tengo nada que preguntarle. Ha demostrado que todo lo que sale por su boca es mentira, falsedad y desinformación", aseguró. Las palabras de la tertuliana provocaron una inmediata reacción de Rubiales, que pidió intervenir para responder.

"Yo no miento"

El expresidente de la RFEF defendió que existen cuestiones que siguen en el ámbito judicial y apeló a la presunción de inocencia. Lejos de rebajar el tono, Blanco insistió en su postura y zanjó cualquier intento de diálogo.

"No le he hecho ninguna pregunta. Pasemos al siguiente. Ha tenido mucho tiempo para mentir y desinformar", replicó. Rubiales, por su parte, rechazó las acusaciones y reivindicó su versión de los hechos. Además, recordó que ha publicado un libro en el que, según explicó, aporta documentación para defender su actuación al frente de la Federación.

"Yo no miento, aporto pruebas. He escrito un libro donde aporto todas las pruebas que demuestran mi honestidad", sostuvo. La discusión continuó durante varios segundos más. Cuando Rubiales pidió respeto y aseguró que su interlocutora estaba nerviosa, Afra Blanco respondió de forma tajante:

"No estoy nada nerviosa. Lo que he dicho es que no tengo nada que preguntarle a una persona que ha demostrado cero credibilidad en sus actuaciones". Finalmente, la discusión terminó con la colaboradora reiterando su negativa a participar en la entrevista y solicitando que otro compañero tomara la palabra.