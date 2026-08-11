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Un analista ve la última entrevista a Feijóo y señala lo que más le chirría: "Casi todo es contra Sánchez"
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Un analista ve la última entrevista a Feijóo y señala lo que más le chirría: "Casi todo es contra Sánchez"

Señala los puntos débiles del líder del PP.

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
SANTIAGO DE COMPOSTELA, A CORUÑA, SPAIN - JULY 25: The leader of the Popular Party, Alberto Nuñez Feijoo, during the traditional offering to the Apostle on 25 July 2026 in Santiago de Compostela, A Coruña, Galicia, Spain. 25 July, the feast day of St James the Apostle, is also Galicia’s National Day (Dia da Patria Galega) and the highlight of the Feast of the Apostle in Santiago de Compostela. Every year, one of the highlights is the Offering to St James the Apostle, a religious and civic ceremony that brings together officials, the faithful and pilgrims, and symbolises a plea for protection and guidance for Galicia and for Spain. (Photo By Cesar Arxina/Europa Press via Getty Images)
Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo.Europa Press via Getty Images

Saber comunicar ideas de forma correcta y eficaz es clave en política. De ello depende, en gran medida, que un candidato pueda lograr sus objetivos. Basta con ver las intervenciones de algunos líderes para comprobar si saben o no hacerlo

Para muchos expertos en comunicación política, Alberto Núñez Feijóo tiene aquí una asignatura pendiente. Así lo señala el analista Amadeo Landero, un usuario de X que se dedica a preparar discursos y a entrenar a gente para contar cosas delante de un público.

Para él, el Partido Popular no tiene un problema de ideas, sino "un problema de cómo las empaqueta". Afirma esto tras ver la última entrevista de Feijóo, donde se refirió a la crisis migratoria de Ceuta. 

El líder del PP habló para Okdiario, algo que, en opinión de Landero, jugó en su contra. "Ir a un medio que ya piensa como tú no es una entrevista, es un ensayo con público. Ahí todo suena bien. El problema llega cuando la frase sale del plató y aterriza en gente que no te compra de partida", explica. 

A esto hay que añadir el foco. A este analista le llama la atención que el líder del PP hable sobre cuatro temas, de los que salen "cuatro titulares". "Un mensaje por comparecencia. Uno. Si llevas cuatro, no llevas ninguno", apunta a modo de recomendación. 

En tercer lugar, Landero destaca que "casi todo se construye contra Sánchez", siendo esto último lo que más le "chirría": "'No haré lo que hizo Sánchez'. Ahí acabas de regalarle el marco. Estás hablando de él en tu propia entrevista". 

A modo de conclusión, el analista asegura que un partido debe saber "contarme qué va a hacer sin necesidad de nombrar al que quieres sustituir". "Eso no lo arregla un asesor. Eso se arregla decidiendo qué quieres decir antes de sentarte", sostiene. 

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
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Redactor de El HuffPost en la sección de Virales. Licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y certificado de Analista Internacional por Lisa Institute. Trabajó en PRNoticias, donde aprendió todo acerca de los principales medios de comunicación, con especial interés por el mundo de la televisión.

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