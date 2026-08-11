Un analista ve la última entrevista a Feijóo y señala lo que más le chirría: "Casi todo es contra Sánchez"

Saber comunicar ideas de forma correcta y eficaz es clave en política. De ello depende, en gran medida, que un candidato pueda lograr sus objetivos. Basta con ver las intervenciones de algunos líderes para comprobar si saben o no hacerlo.

Para muchos expertos en comunicación política, Alberto Núñez Feijóo tiene aquí una asignatura pendiente. Así lo señala el analista Amadeo Landero, un usuario de X que se dedica a preparar discursos y a entrenar a gente para contar cosas delante de un público.

Para él, el Partido Popular no tiene un problema de ideas, sino "un problema de cómo las empaqueta". Afirma esto tras ver la última entrevista de Feijóo, donde se refirió a la crisis migratoria de Ceuta.

El líder del PP habló para Okdiario, algo que, en opinión de Landero, jugó en su contra. "Ir a un medio que ya piensa como tú no es una entrevista, es un ensayo con público. Ahí todo suena bien. El problema llega cuando la frase sale del plató y aterriza en gente que no te compra de partida", explica.

A esto hay que añadir el foco. A este analista le llama la atención que el líder del PP hable sobre cuatro temas, de los que salen "cuatro titulares". "Un mensaje por comparecencia. Uno. Si llevas cuatro, no llevas ninguno", apunta a modo de recomendación.

En tercer lugar, Landero destaca que "casi todo se construye contra Sánchez", siendo esto último lo que más le "chirría": "'No haré lo que hizo Sánchez'. Ahí acabas de regalarle el marco. Estás hablando de él en tu propia entrevista".

A modo de conclusión, el analista asegura que un partido debe saber "contarme qué va a hacer sin necesidad de nombrar al que quieres sustituir". "Eso no lo arregla un asesor. Eso se arregla decidiendo qué quieres decir antes de sentarte", sostiene.