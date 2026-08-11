Las cámaras de la Casa Blanca vuelven a pillar a Trump a punto de roncar en pleno acto oficial: "Está KO"

Y volvió a pasar. El presidente de EEUU, Donald Trump, participaba este lunes en un acto en la Casa Blanca por el que firmaría su controvertida orden ejecutiva para reducir la frecuencia y dosis de las vacunas infantiles recomendadas. Y las cámaras de la prensa le captaron en un momento de esos que él nunca reconocerá: con los párpados muy pesados y a punto de empezar a respirar fuerte. Prácticamente dormido.

Donald Trump estuvo a punto de echarse esa siesta (y no se descarta que cayera finalmente, al menos por unos segundos). La power nap iba a ser registrada, eso sí, por los medios de prácticamente todo el planeta. La estampa ya ha recorrido las redes como la pólvora y ha llegado incluso a periódicos europeos. Y los comentarios no han tardado en llegar: "Joder, está KO", escribía el periodista Aaron Rupar.

Trump, del que se ha sabido ahora que fue evacuado de urgencia de Ankara (Turquía) con una furgoneta de una empresa de catering cuando se celebró la cumbre de la OTAN hace unas semanas (los servicios secretos estadounidenses le dieron veracidad a las amenazas que se estaban emitiendo contra su persona desde Irán), llegó al poder en las elecciones de 2024 llamando al expresidente Joe Biden "Joe el durmiente" (Sleepy Joe).

"Uno no puede llamar a Biden eso de Joe el durmiente durante años para después hacer esta mierda", recoge un meme también viralizado en plataformas como X en la que aparece una recopilación de fotos de Trump visiblemente traspuesto. De hecho, el actual inquilino de la Casa Blanca dijo en 2024 que Biden tenía "una habilidad para quedarse dormido en minutos delante de una cámara".

"Nunca me veréis durmiendo delante de una cámara", dijo entonces Trump. El tiempo, por el momento, parece haberle quitado la razón.