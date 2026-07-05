Eduardo Martín Cardona, ex director de Zara que ha abierto más de 3.000 tiendas: "En 2 minutos puedo saber si una tienda vende o no, nada más que viendo a las personas"

"Cuando empecé de vendedor en Zara, cobraba 3.000 euros, era el rey del mambo", recuerda el ex directivo de Inditex y actual VP de Corporativo de STF Group Eduardo Martín Cardona. "Yo no sé hacer nada, lo único que sé hacer es conseguir algo a través de las personas", ha afirmado en el podcast de Youtube The Bund Cast. Y ha contado algunas de las claves de su éxito profesional.

"Cuando vas a comprar lo que te quieres llevar es la experiencia de que has ganado algo. Siempre tienes que contar la batallita", explica este experto. Y es que, según Martín Cardona, "las tiendas, en cualquier cadena del mundo, funcionan casi siempre por sus tiendas físicas y por la experiencia física que tienes en la tienda física". Y es que relata: "Cuando llego a una tienda, yo he abierto más de 3.000, me preguntan: ¿Tú cómo llegas a una tienda y en dos minutos sabes si esa tienda vende o no vende, si está consiguiendo sus resultados, sus objetivos, nada más que viendo a las personas?".

La respuesta es sencilla y la explica a continuación: "Cuando entro a una tienda y ves a tres hablando en la caja, el uno con el otro, sobre sus turnos, y veo las actitudes de las personas, en dos minutos te digo vende o no vende. Y cuando me llaman el mago de las ventas o el supergurú, no soy ni mago ni gurú, el poder o superpoder, como dicen, que tengo es que he visto muchas tiendas y de ver a tanta gente y a tantas personas en seguida te das cuenta, primero, lo más importante, si tiene un jefe de tienda o gerente de tienda que es bueno, va a tener personal bueno, va a conseguir gente a su lado que le siga y esté motivada".

"Esa es la labor más importante de un jefe", afirma Martín Cardona, y la clave es que "todos queremos que nos quieran": "Si tú quieres a la gente que te rodea, quieres a tus colaboradores, por lo tanto, si tus colaboradores se sienten únicos e importantes harán sentir a la gente importantes y únicos".

Este experto opina que de una generación a otra ha cambiado mucho este trabajo. "Uno de los problemas que tenemos ahora son las nuevas generaciones. Cuando empecé entraba a las ocho de la mañana y salía a las once de la noche. Pero las nuevas generaciones quieren su tiempo libre, sobre todo a partir del Covid-19, porque se dieron cuenta de que en unos minutos pasábamos del 100 al cero, con lo que todo el mundo valora más su tiempo libre".

Lo relevante, según este especialista, es que "se ha cambiado la mentalidad": "Para motivar a unas personas jóvenes (que mira el reloj a las cinco de la tarde, cuando acaba su turno y se va, aunque no haya terminado de hacer las cosas) que valoran su trabajo, están más preparados que nunca, pero saben diferenciar muy bien entre su tiempo libre, su trabajo, su familia y lo que gusta. E incluso ni por dinero, ni pagándoles más ni ascendiéndoles de puesto hay gente que no quiere ascender, responsabilidad ni ganar más. Porque no viven para trabajar, trabajan para vivir".