Marte es un callejón sin salida: por qué Titán, la luna de Saturno, es el mejor lugar para una colonia humana en el espacio

Los investigadores se centran cada vez más en Titán, la luna de Saturno, como base para misiones espaciales de exploración profunda. Un estudio publicado en la plataforma arXiv revela que este cuerpo celeste ofrece ventajas logísticas fundamentales con respecto a Marte. El equipo, liderado por el astrónomo Conor A. Nixon del Centro de Vuelos Espaciales Goddard de la NASA, compara la viabilidad de utilizar directamente los recursos locales para futuras misiones espaciales, según ha publicado t3n.

Este concepto de aprovechamiento de recursos locales se conoce en la exploración espacial como Utilización de Recursos In Situ (ISRU, por sus siglas en inglés). De esta forma, los astronautas evitan los altísimos costes de transportar por vía aérea cada kilogramo de combustible, agua o material de construcción desde la Tierra. En su lugar, establecen una infraestructura que utiliza principalmente los recursos que encuentran en su destino. La eficiencia de este enfoque es crucial para la viabilidad a largo plazo de los asentamientos planetarios.

La extracción local de materias primas en Marte requiere pasos intermedios químicos extremadamente complejos. Para producir metano para combustible de cohetes a partir del dióxido de carbono de su tenue atmósfera, se deben emplear procesos complejos y de alto consumo energético. En Titán, estos pasos son prácticamente innecesarios, ya que los componentes químicos necesarios ya existen como elementos básicos en la superficie.

Además de la Tierra, Titán es el único cuerpo celeste conocido en el sistema solar con líquidos estables en su superficie. En sus polos existen vastos lagos de hidrocarburos líquidos, principalmente metano y etano. "Titán rebosa de hidrocarburos, lo que en la Tierra llamamos petróleo y gas natural", explicó Nixon, según Universe Today .

Estos yacimientos naturales de hidrocarburos no solo proporcionan combustibles, sino también materias primas esenciales para la industria. Dichos materiales sirven de base para la producción de plásticos, disolventes y cauchos sintéticos. Los investigadores Ye Lu, del Instituto Politécnico de Worcester, y Jennifer E. Ruliffson, de la Universidad de Florida, describieron las cadenas de procesamiento correspondientes en su estudio. Los futuros astronautas podrían utilizar estas materias primas directamente para la impresión 3D de piezas de repuesto o herramientas.

Otro elemento crucial para la supervivencia humana es el acceso al oxígeno. La dura corteza de Titán se compone principalmente de agua congelada. Este hielo puede separarse en hidrógeno y el oxígeno, tan necesario, mediante una sencilla electrólisis. El oxígeno obtenido sirve no solo como aire respirable para la tripulación, sino también, junto con los hidrocarburos extraídos, como un combustible para cohetes de alta eficiencia para los vuelos de regreso o las misiones a las profundidades del sistema solar.

Y es que, a pesar de estas inmensas ventajas en cuanto a materias primas, la luna de Saturno presenta enormes desafíos de ingeniería. La temperatura superficial promedio ronda los -180 grados Celsius, lo que impone exigencias extremas a todos los sistemas de hardware y soporte vital. Todos los materiales deben soportar este frío criogénico indefinidamente sin volverse quebradizos ni perder su integridad estructural. Además, debido a su densa atmósfera y su gran distancia del Sol, la luna apenas proporciona energía solar aprovechable, por lo que resulta esencial albergar fuentes de energía nuclear.