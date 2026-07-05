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Michel Devoret, Nobel de Física y científico jefe de Google: "Si hay que preocuparse de algo de manera prioritaria ahora mismo, diría que es más la IA"
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Michel Devoret, Nobel de Física y científico jefe de Google: "Si hay que preocuparse de algo de manera prioritaria ahora mismo, diría que es más la IA"

“Cuando se sabe usarla, da superpoderes”, asegura.

Sandra Hernández Jiménez
Sandra Hernández Jiménez
Una imagen de archivo de Michel Devoret, Premio Nobel de Física, y otra de un logo de Inteligencia Artificial
Michel Devoret, Premio Nobel de Física, sobre que hay que preocuparse por la IA.Getty Images

La inteligencia artificial ha dejado de ser una tecnología del futuro para convertirse en una herramienta que ya está transformando la forma en que trabajamos, aprendemos e investigamos. Su rápida evolución abre oportunidades inéditas, pero también plantea interrogantes sobre su impacto en el empleo, la educación y la sociedad. Incluso algunas de las mayores figuras de la ciencia creen que este es el reto tecnológico más urgente del momento.

Así lo defiende Michel Devoret, Premio Nobel de Física y científico jefe de Hardware Cuántico de Google. Pese a dedicar su carrera al desarrollo de una de las tecnologías más prometedoras del siglo XXI, considera que la mayor revolución tecnológica a corto plazo no llegará de la computación cuántica, sino de la inteligencia artificial. Una idea que se apoya en el profundo impacto que ya está teniendo en la sociedad y en el mundo laboral.

Durante una entrevista concedida a El País, el investigador reflexionó sobre los retos que plantean las grandes tecnologías emergentes y dejó clara cuál considera que debe centrar la atención en estos momentos. "Si hay que preocuparse de algo de manera prioritaria ahora mismo, diría que es más la IA", afirmó, al advertir que su evolución está siendo mucho más rápida de lo esperado y que sus efectos ya se perciben en diversos ámbitos.

Usar la IA de forma crítica

Michel Devoret, premiado junto a John Clarke y John Martinis por sus investigaciones pioneras en circuitos superconductores cuánticos, recuerda que el Nobel le llegó por sorpresa. “Me había olvidado por completo de que principios de octubre es la temporada del Nobel”, explica, mientras recuerda que cuando recibió la noticia estaba en plena mudanza entre universidades estadounidenses.

Pese al enorme potencial de la computación cuántica, Michel cree que la inteligencia artificial plantea desafíos mucho más inmediatos. “Cuando se sabe usarla, da superpoderes. Cuando no, te hunde más en la ignorancia”, asegura de forma contundente. A su juicio, el verdadero reto no está solo en el avance de esta tecnología, sino en aprender a utilizarla de forma crítica y responsable para aprovechar todo su potencial.

Más allá del impacto de la inteligencia artificial, el Nobel también aborda el futuro de la computación cuántica y la carrera tecnológica que mantienen las principales potencias mundiales, un escenario en el que China ocupa un papel cada vez más relevante. Lejos de verla como un rival, considera que su avance ha servido para acelerar la innovación global, generando una carrera tecnológica similar al histórico "efecto Sputnik".

En esa línea, cree que los cambios que vive actualmente la investigación en Estados Unidos pueden convertirse en una oportunidad para que Europa refuerce su liderazgo científico. En definitiva, Michel combina su labor en la industria con la investigación universitaria y defiende la colaboración entre ambos mundos. Para él, el futuro de la computación cuántica dependerá tanto de los avances tecnológicos como de la investigación básica.

Sandra Hernández Jiménez
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Soy redactora en El HuffPost España, especializada en publicar artículos y reportajes de interés social: un periodismo cercano que explica y conecta.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en temas sociales y redacto artículos que ponen el foco en la vida cotidiana, los viajes, el consumo y las historias que conectan con la gente. A través de testimonios y observación trato de convertir experiencias personales en relatos que expliquen realidades más amplias y lleguen al lector. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer la iniciativa de Javier Cascón: “Tiene 26 años, tres casas en Madrid que da a los sintecho y es de valorar la forma con la que ha conseguido el dinero”; un joven que ha convertido su vida en un ejemplo a seguir.

 

En general, escribo sobre vivencias personales y lugares que suelen pasar desapercibidos, por lo que siempre encontrarás sitios de interés con los que deleitarte en mis artículos.

 

Mi trayectoria

Nací en Madrid en 2001, estudié un doble grado de Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos y me estrené como becaria en el Diario AS, donde me recibieron con los brazos abiertos y aprendí muchísimo. Desde el verano de 2024 formo parte del equipo de El HuffPost España, donde sigo creciendo profesionalmente y disfruto contando a diario historias que le importan a la gente. Entre mis mayores intereses que me llevaron al mundo del periodismo destacan los temas culturales, sociales y deportivos, pero me encanta aprender sobre otras áreas. En lo personal, soy una gran apasionada de contar historias y trasladar la información a todas las pantallas y los hogares, pero también del cine y de la postproducción audiovisual.

 

 

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