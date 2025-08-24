El ajo de invierno se tiene que plantar en 2025 en unas fechas concretas para que tu cosecha sea abundante

El ajo de invierno no solo es bastante fácil de cultivar, sino que, además, si se planta de forma correcta y en los plazos recomendados, puede ayudar a conseguir una cosecha abundante. La fecha recomendada es 30-40 días antes de la aparición de heladas estables, en otoño, sobre la segunda decena de octubre.

Este plazo es importante, pues en el caso de plantarlo demasiado pronto el ajo brotará y se congelará, mientras que si se hace demasiado tarde ya no tendrán tiempo de echar raíces. Además de la fecha, también resulta fundamental preparar bien la siembra: limpiar la zona de malezas, echar cenizas y humus y cubrir las camas con una película.

Cuando sea el momento de plantarlo, quita la tapa y haz filas de cinco centímetros de profundidad, dejando una distancia de veinte centímetros entre las filas adyacentes y plántalo cubriéndolo de paja (para protegerlos de las heladas). Otra forma de plantar el ajo es colocando dos dientes en un agujero, a una distancia de entre dieciocho y veinte centímetros.

Cabe destacar que si los ajos se plantan en profundidades de entre siete y diez centímetros, los dientes no se ven afectados por las heladas, aunque sí que tardan más en germinar, por lo que es un factor a tener en cuenta. Respecto al material de siembra, se suelen escoger aquellas cabezas más grandes y que mejor se conservan, preferiblemente aquellos que tienen cuatro dientes.