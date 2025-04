España tiembla por la última decisión del chocolate más famoso del mundo al eliminar la icónica tableta de los supermercados europeos

Se acabó lo que se daba. La tableta de Toblerone negro de 360 gramos ha desaparecido del mapa en el Reino Unido, y muchos sospechan que no tardará en esfumarse del resto de Europa. Mondelez, el gigante de la alimentación que lleva las riendas de la marca suiza, ha confirmado la retirada definitiva de esta versión del popular triángulo de chocolate. Lo ha hecho en declaraciones exclusivas al diario británico The Sun, donde un portavoz de la compañía ha admitido que la decisión ha sido “difícil”, pero ya está tomada. El producto deja de venderse oficialmente en territorio británico, y aunque no hay confirmación sobre otros países, la inquietud ha prendido rápido entre los consumidores europeos.

El Swindon Advertiser, otro medio británico, ha recogido el revuelo que esta noticia ha provocado entre los más fieles al Toblerone oscuro. Porque no hablamos de una simple variante: para muchos, la versión negra era “la buena”, la que reservaban para regalar en Navidad o darse un capricho de los que no se perdonan ni con el remordimiento posterior. Llevaban meses buscándola sin éxito, tanto en tiendas físicas como en plataformas online. De hecho, las señales estaban ahí: en redes sociales como X (antes Twitter), una usuaria ya había lanzado una pregunta cargada de resignación a la cuenta oficial de Mondelez. “¿Se ha dejado de hacer el Toblerone de chocolate negro en Reino Unido? No lo encuentro en ninguna parte”. Otro usuario fue más escueto, pero igual de claro: “Toblerone de chocolate negro, mi amado”. Las alarmas estaban encendidas desde hace tiempo.

No era la única pista. En Reddit, donde las discusiones sobre chocolates pueden durar páginas enteras, un usuario ya lo veía venir hace más de un año. “Vale, gente. Queda una semana para Navidad y no hay ni rastro de Toblerones negros. ¿Alguien sabe dónde están? No voy a tener literalmente nada que regalarle a mi padre si no encuentro al menos uno”. Era diciembre, y aunque muchos lo tomaron como una queja más en la avalancha de comentarios navideños, ahora sus palabras suenan casi proféticas. Lo que parecía una falta de stock puntual ha resultado ser una retirada definitiva, y las redes sociales han sido testigo de cómo la desaparición de un producto puede convertirse en drama nacional.

Las reacciones no se han hecho esperar. Hay quienes han empezado a acaparar las pocas unidades que aún quedaban en tiendas, otros se han lanzado a páginas de reventa online donde los precios, como era de esperar, ya se han disparado. En foros especializados, incluso hay usuarios que barajan organizar pedidos conjuntos para traer la tableta desde otros países, si es que sigue disponible fuera del Reino Unido. El movimiento recuerda a otros episodios recientes en los que productos míticos han desaparecido sin previo aviso, generando una fiebre de última hora por conseguir “la última”.

La Top Deck regresa, pero no consuela

Este movimiento no es un hecho aislado. Se enmarca en un reajuste más amplio de la cartera de productos de Mondelez, que también es propietaria de otras marcas icónicas como Cadbury. De hecho, mientras dice adiós al Toblerone negro, la compañía ha decidido tirar de nostalgia y rescatar una tableta muy querida por quienes crecieron en los noventa: la Top Deck, una barra de dos pisos con chocolate blanco arriba y con leche abajo. La han vuelto a poner a la venta en Reino Unido como parte del 200 aniversario de Cadbury, y aunque muchos la celebran, otros ven el cambio como una forma de maquillar la pérdida. Porque una cosa está clara: no es lo mismo.

La marcha del Toblerone negro deja huérfanos a los incondicionales de ese sabor más rotundo, menos empalagoso y perfecto para quienes no se conformaban con lo de siempre. La tableta triangular más intensa de la familia ha dicho adiós, y con ella se va también una parte de esa cultura del detalle que muchos echaban en falta en un mundo de chocolates cada vez más clónicos. Mondelez asegura que seguirá invirtiendo en la marca, pero por el momento, lo único que les queda a los fans del Toblerone oscuro es cruzar los dedos… o lanzarse a buscar existencias perdidas en alguna tienda despistada que aún no haya vaciado del todo sus estanterías.