Sánchez sube un vídeo en bici, Nil Ojeda le deja esta respuesta y su reacción está llamando la atención

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, celebró este pasado fin de semana su 54 cumpleaños haciendo una ruta de enduro, grabándola con su móvil y mostrándola en redes sociales. Además, de esta forma desmintió de un plumazo el bulo sobre que padece un problema de salud cardiovascualr que se había difundido desde sectores más conservadores y que la 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo había trasladado al Congreso.

"Se ha levantado un poco de niebla, pero aun así hace buen día para salir con la bici... allá vamos", afirmó Sánchez al principio del vídeo. Después se grabó practicándolo con una cámara fijada en el casco y, mientras lo hacía, destacaba que "lo bueno del enduro es que bajas, pero que también subes".

Al final del vídeo remató diciendo que esperaba que a sus seguidores les hubiera gustado esta ruta y dejó la siguiente reflexión: "La verdad es que hay que hacer deporte siempre y hay que huir de la vida sedentaria y, sobre todo, estar en contacto con la naturaleza. Eso sí que carga las pilas".

La publicación de Sánchez ha tenido una grandísima repercusión con más de tres millones de reproducciones y miles de comentarios tanto en TikTok como en otras redes sociales como X, donde varios usuarios han compartido el vídeo.

La conversación Ojeda-Sánchez

Entre las miles de respuestas que ha recibido el presidente del Gobierno está la del creador de contenido Nil Ojeda, que tiene más de 4,2 millones de seguidores en TikTok y más de 4,8 millones en YouTube.

"Vamos un día bro", le contestó Ojeda, a lo que Sánchez no tardó en reaccionar y le respondió con el emoticono que simula darse la mano como si se tratara de un pacto ya firmado.

Otro momento llamativo de Sánchez

Sánchez también ha sido protagonista en las últimas horas, además de por su papel en los Premios Goya y de por este vídeo, por compartir en su perfil de Instagram una publicación de El Mundo Today.

En ella se ironizaba con ese supuesto problema de salud diciendo lo siguiente: "Mi única cardiopatía es amar demasiado. Tanto que duele. Que hiela y que quema".