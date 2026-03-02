Este ingrediente es el gran enemigo del colágeno en la piel del rostro

En los últimos años las rutinas de belleza se han sofisticado, personalizado e incluso ampliado hasta llegar a incluso diez o doce pasos. Sin embargo, los expertos suelen advertir de que una piel sana y bonita no depende solo de los cosméticos y activos que utilizamos, sino también de mantener hábitos saludables.

Dentro de esos hábitos que son imprescindibles para mantener una piel radiante no pueden faltar el descanso o la alimentación, puesto que ciertos alimentos favorecen la inflamación o la aparición de granitos, mientras que otros ayudan a nutrir la piel.

Uno de esos ingredientes perjudiciales es el azúcar, que afecta directamente a la firmeza de la piel al impactar directamente sobre el colágeno. Según la dermatóloga Anna Puigdollers, el consumo de azúcar provoca lo que se conoce como glicación, un proceso que "carameliza" el colágeno, contribuyendo a la disminución de la elasticidad de la piel del rostro desde el interior.

"La glicación es un proceso que ocurre de forma natural con la edad y que se ve favorecido por el exceso de azúcar en el organismo. Para entenderlo de manera sencilla, el azúcar se 'pega' a las fibras de colágeno, haciendo que se vuelvan rígidas, frágiles y menos elásticas. Es como si el colágeno se endureciera y dejara de cumplir bien su función de sostén", comenta la experta.

Según la doctora, la glicación es un proceso natural que se vuelve más intenso con la edad pero que el exceso de azúcar lo acelera de manera drástica. Además de mantener una alimentación sana, Puigdollers recomienda una buena suplementación. "No se trata solo de producir más colágeno, sino de proteger el nuevo que generamos", defiende.

La dermatóloga pone de ejemplo Skin Formula de Skin Molecule X, cuya formulación es rica en antioxidantes y micronutrientes que, "contribuyen a reducir el estrés oxidativo y a limitar la formación de estas uniones dañinas, favoreciendo que el colágeno mantenga su flexibilidad y calidad durante más tiempo".

No toda la suplementación con colágeno es útil

La suplementación de colágeno, no solo para mejorar la piel del rostro sino para proteger esta proteína que está presente en las articulaciones, se ha popularizado en los últimos años. Sin embargo, los expertos recuerdan que no todos los suplementos son útiles ni marcan la diferencia.

En un reportaje de El HuffPost sobre la fiebre por todo tipo de tratamientos con colágeno, la farmacéutica experta en dermocosmética Elena Ramos y la dermatóloga Cristina Eguren recomendaron aquellos que fueran de colágeno hidrolizado.

"Han mostrado en algunos estudios cierta capacidad para mejorar la hidratación y elasticidad de la piel, siempre que se usen de forma continuada durante mínimo ocho o doce semanas”, defendió Eguren.

Por su parte Ramos, añadió que eran especialmente recomendables los tipos I y III si lo que se busca es mejorar la apariencia de la piel y de tipo II si se quieren proteger y cuidar las articulaciones.