Zapatero rememora su defensa a Aznar frente a Hugo Chávez y aprovecha para mandar un recado al PP

José Luis Rodríguez Zapatero ha comparecido este lunes en en la comisión de investigación del caso Koldo del Senado a petición del PP. Durante una de sus respuestas, el ex presidente del Gobierno ha recordado un célebre episodio de su mandato.

Corría el año 2007 cuando Zapatero, en la XVII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, estaba siendo interrumpido continuamente por Hugo Chávez, quien se refirió al ex presidente del gobierno José María Aznar como un "fascista" y un "golpista".

Los insultos constantes del entonces presidente de Venezuela dio lugar al recordado "¿Por qué no te callas?" que el rey emérito Juan Carlos I le dedicó a Hugo Chávez. Ahora, y ante las críticas del PP, Zapatero lo ha traído a colación.

"Como llevo años, meses, semanas escuchando infundios, bulos, absolutamente injustos que me producen, por la democracia, por las instituciones, por el respeto que se merecen...el respeto que yo tuve al presidente Aznar como ex presidente cuando le atacaba el señor Chávez", ha dicho en la comisión de investigación.

"Yo sí tengo un sentido de Estado"

"Salí en su defensa, allí, diciendo 'no permito que a un ex presidente del Gobierno, sea del partido que sea, se le insulte'", ha recordado a los portavoces del PP en el Senado. "Qué curioso, como es la vida, con Hugo Chávez", ha proseguido Zapatero.

Seguidamente, ha asegurado que él, a diferencia del PP, "sí tiene un sentido de Estado". Todo ello, ante las críticas, a su juicio injustificadas, que han hecho los populares hacia su persona.

"Me hubiera gustado ver un minuto de su actitud desde que el señor Rajoy no es presidente, del PP, de mínimo respeto a mi condición de ex presiente del gobierno de España como yo he tenido a todos los ex presidentes del PP", ha apuntado.

Y para cerrar su intervención, ha señalado que "no podrán ir a la hemeroteca a decir nada". Antes de eso, ha roto una lanza por Mariano Rajoy, asegurando que él "sí lo tuvo", refiriéndose al respeto institucional.

"Cuando yo tenía la tarea de diálogo y negociación en Venezuela, el señor Rajoy se comportó como un presidente responsable", ha asegurado Zapatero a modo de conclusión.