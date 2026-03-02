Va a pedir un café cuando la camarera estaba descansando: lo que le dice genera multitud de comentarios

La popular cuenta de Soy Camarero es famosa en las diferentes plataformas de redes sociales, sobre todo en la de X, por dar a conocer historias, anécdotas y ofertas de trabajo relacionadas con el mundo de la hostelería y la restauración. También acostumbra a dar voz a personas que comparten estas vivencias.

En las últimas horas ha mostrado lo que le ha pasado a un cliente de un bar, que había dejado una reseña contándolo en las opiniones de Google. Jose Manuel, un tuitero conocido como @josh737pilot, la había compartido y Soy Camarero la ha difundido para que tenga más alcance.

En ella, ese cliente ha dejado el siguiente mensaje contando lo que le pasó: "He ido a por un café y me dice la muchacha, que estaba sentada en una mesa, que está descansando y que hasta que no termine el descanso no me pone el café". Todo ello junto a tres emoticonos de llorar de risa.

Además, ha valorado la comida con la nota de un cuatro, igual que el ambiente. Sin embargo, el servicio lo ha suspendido con un uno.

Respuestas para todos los gustos

Desde la cuenta de Soy Camarero ha querido preguntar a sus más de 140.000 seguidores si estos esperarían a que acabara su descanso o si, por el contrario, se irían a otro lugar sin pedir el café. Estas son algunas de las respuestas que se han visto: