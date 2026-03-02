Irán atacará cualquier base de Estados Unidos en Europa "si fuera necesario": "Sería una reacción, no una agresión"

Irán atacará cualquier base estadounidense en Europa y concretamente en España "si fuera necesario", según afirmó este lunes el embajador iraní en España, Reza Zabib, pero aclaró que "sería una reacción, no una agresión".

"Somos un país capaz de reaccionar", sostuvo Zabib en una rueda de prensa en Madrid, "aunque espero que no haya necesidad de hacerlo", añadió en referencia al posible ataque de las bases de Europa.

El diplomático también sostuvo que no tiene información "técnica" sobre los ataques iraníes a bases en Chipre, pero ve probable que hayan ocurrido y que, en ese caso, "estaría dentro de la regla general de Irán: reaccionar ante una agresión ilegal".

Por otro lado, el embajador confirmó que acudirá a la reunión con el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, quien lo convocó este lunes para trasladarle el rechazo y la condena de España a las acciones "injustificadas" de Irán contra los países del Golfo y exigirle que cesen "inmediatamente".

Tras ello, el diplomático insistió varias veces en llamar a la paz, a respetar los derechos humanos y el derecho internacional, y reforzó la negativa a la negociación con Estados Unidos con un "categóricamente, no", pues para Irán, "no hay espacio para negociar con el agresor".

Rota, Morán y el Mundial

Preguntado por las bases estadounidenses en España de Rota y Morón, respondió: "la regla general para nosotros es 'responderemos a cualquier acción'", sin ofrecer ningún detalle sobre esas bases en concreto.

El Gobierno español negó hoy que vaya a autorizar a Estados Unidos a usar sus bases en España "para la guerra contra Irán", ya que "solo puede hacerse cuando se opera dentro de la legalidad internacional, no cuando un ejército actúa de manera unilateral", una posición que la embajada del país persa agradeció.

Por otro lado, Zabib aseguró que Irán "no tendría problemas" en asistir al Mundial 2026 en Estados Unidos, donde tiene tres partidos agendados. "Tendrían todo el derecho de ir", apuntó, a pesar de que ayer el presidente de la Federación de Fútbol de Irán, Mehdi Taj, reconociera que sería improbable para ellos acudir.