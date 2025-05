Fortalece los huesos y mejora la función cerebral pero los españoles apenas lo consumen: el queso que es tendencia mundial sólo se vende en 2 supermercados

Si te decimos que existe un queso con alto contenido en proteínas, rico en vitaminas esenciales y que se puede asar sin que se derrita, probablemente pensarás que ya debería estar en todas las cocinas españolas. Pero no. Aunque es un básico en la dieta de muchos países, aquí apenas asoma tímidamente en algunas estanterías de supermercado. Se llama halloumi, viene de Chipre y está conquistando a cocineros y amantes de la comida en medio mundo. En España, sin embargo, su presencia es más bien testimonial: solo se encuentra en Carrefour y El Corte Inglés.

El halloumi es un queso semiduro, con una textura elástica y un sabor suave pero con un punto salado. Lo curioso es que no se funde al calentarlo, lo que lo convierte en el ingrediente estrella para platos a la plancha o al grill. Se elabora con leche de oveja, aunque algunas versiones incluyen también leche de cabra o vaca. Lo que no cambia es su origen: todo auténtico halloumi debe producirse en Chipre, ya que está protegido por la Denominación de Origen Protegida. Según detalló la emisora polaca Złote Przeboje, este clásico de la cocina mediterránea ha logrado posicionarse como un superventas internacional, aunque todavía no ha calado entre los consumidores españoles.

En la elite de los quesos saludables

Más allá de su versatilidad en la cocina, su mayor baza está en lo que ofrece nutricionalmente. El halloumi contiene una buena dosis de proteínas completas, lo que lo hace perfecto para dietas vegetarianas o para quienes buscan fuentes de energía rápida y sostenida. También aporta vitaminas A, D, E y K, todas esenciales para la salud ósea, la función cerebral y el buen estado del sistema nervioso. Eso sí, conviene tomarlo con moderación: es calórico y tiene un contenido de sal elevado.

Su inclusión en la dieta diaria puede suponer una mejora significativa del bienestar general, reforzando músculos, huesos y cerebro. No es poca cosa para un queso que muchos aún no han probado.

Por ahora, más allá de su éxito global, en España solo está disponible en Carrefour y El Corte Inglés, y en algunas tiendas de productos ecológicos o especializadas en gastronomía mediterránea. Con medio planeta rendido a sus encantos, quizá ha llegado el momento de darle una oportunidad.