Hay un alimento que viene encareciendo la compra desde hace un año

Ir al supermercado, coger cuatro cosas y sentir que te has dejado un dineral es una sensación que acompaña a muchos desde hace tiempo. No es una sensación infundada: según un dato que ha publicado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) este martes, la cesta de la compra es un 36 % más cara que hace tres años.

Sólo en este mes de septiembre, según sus cifras, subió un 0,32 %, debido a repuntes notables en bebidas (2,36 %), pescados (1,58 %) y los productos cárnicos (1,42 %). De hecho, como destacan, la carne y los embutidos son ahora un 12,36% más caros que hace un año.

En concreto, dentro de este grupo de alimentos son los relacionados con la ternera los que más se han disparado en el último año: la carne picada, un 25%; el estofado, un 24% y el entrecot, un 16%.

También se aprecian subidas en la carne de conejo (11%) y en la pechuga de pollo (6%). Sí baja un poquito, un 3%, el precio de las salchichas tipo Frankfurt. "La subida de los precios llama si cabe más la atención siendo España uno de los principales productores de carne y charcutería de la Unión Europea", destaca la Organización.

Tras la carne, lo que más ha subido en el último año ha sido la fruta y la verdura, que lo ha hecho en un 4%. Le siguen los lácteos (2%) y el pescado (1%).

Por dejar mejor sabor de boca, sí hay productos más baratos que hace un año, como los de despensa, que bajan un 6%, y las bebidas, que han disminuido su precio un 1%.

Con esta radiografía, la OCU pide "una nueva bajada del IVA, recuperando los valores reducidos del año pasado". Asimismo, solicitan "la consideración de la carne y al pescado como alimentos básicos de modo que se les rebaje el IVA del actual 10% al 4%".