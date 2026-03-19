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La guerra de Irán golpea a Ferrari: la marca suspende temporalmente sus envíos en Oriente Medio
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La guerra de Irán golpea a Ferrari: la marca suspende temporalmente sus envíos en Oriente Medio

El fabricante italiano se ha visto obligado a paralizar sus envíos a la zona debido a la crisis que afronta. 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Ferrari
FerrariGetty Images for Australian Gran

La guerra en Oriente Medio sacude la industria automotriz. Ferrari, también conocido como el Cavallino Rampante, se ha visto obligado a paralizar la mayor parte de sus envíos a Oriente Medio debido a la tensión que afronta la zona tras el estallido de la guerra de Irán perpetrada por Estados Unidos e Israel en su conjunto, según han podido confirmar este jueves desde la compañía. 

El comunicado de la marca italiana se produce tras casi tres semanas de conflicto en la región, la cual está afectando a varias marcas de lujo, más allá del fabricante de automóviles. 

Según ha señalado, se encuentran "monitoreando de cerca los acontecimientos en Medio Oriente y las posibles implicaciones para nuestro negocio". Algunas de las entregas que tenía previstas las ha tenido que realizar en avión, según agregaron. 

No será la única marca que se verá afectada por la crisis de Oriente Medio. También compañías como Shein, Aliexpress o Amazon han alertado que los plazos de entrega a los países de la zona se alargarán, especialmente tras el cierre del estrecho de Ormuz.

Tampoco es la única que se ha visto afectada dentro de la industria automotriz, pues la situación ha provocado retrasos y dificultado el transporte de vehículos, lo que ha repercutido en las ventas y la logística de varias marcas, como Toyota o Nissan, según Ruta Motor

Junto a esta crisis, también se suma el encarecimiento del crudo, que ya ha alcanzado los 100 dólares por barril debido al conflicto. Según un análisis realizado por el grupo Transport & Environment (T&E), el coste de realizar 100 kilómetros con un coche de combustión se incrementará hasta los 14,20 euros. Ante esta situación, se espera que los triunfantes, o al menos los que menos resultarán dañados, sean los vehículos eléctricos.

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Soy redactora de actualidad en El HuffPost España, donde hablo sobre las noticias de última hora y analizo algunos de los temas que conforman la actualidad.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo de todo tipo de temas, desde sucesos hasta política y asuntos internacionales, siempre con una mirada crítica y con la idea de que detrás de cada tema hay una historia que merece ser contada. Siempre con la intención de informar, incomodar cuando toca y aportar una mirada que no se quede solo en la superficie. 

  

Mi trayectoria

Cordobesa de los pies a la cabeza. Nací y crecí en Córdoba, tierra de Julio Romero de Torres y ciudad con más Patrimonios de la Humanidad. Me gradué en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, en Fuenlabrada, donde descubrí que escribir no solo es contar cosas, sino también saber cómo hacerlo para que te escuchen.

 

Antes de aterrizar en El HuffPost, hice unas prácticas en el diario AS, que me sirvieron para aprender cómo se trabaja en una redacción, así como para coleccionar alguna que otra anécdota. Llevo ya un año trabajando en HuffPost, un lugar que se ha convertido en mi segunda familia, y actualmente vivo en Madrid. Siempre con ganas de aprender, reírme y contar historias que valgan la pena.

 

 

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