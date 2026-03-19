La guerra de Irán golpea a Ferrari: la marca suspende temporalmente sus envíos en Oriente Medio

La guerra en Oriente Medio sacude la industria automotriz. Ferrari, también conocido como el Cavallino Rampante, se ha visto obligado a paralizar la mayor parte de sus envíos a Oriente Medio debido a la tensión que afronta la zona tras el estallido de la guerra de Irán perpetrada por Estados Unidos e Israel en su conjunto, según han podido confirmar este jueves desde la compañía.

El comunicado de la marca italiana se produce tras casi tres semanas de conflicto en la región, la cual está afectando a varias marcas de lujo, más allá del fabricante de automóviles.

Según ha señalado, se encuentran "monitoreando de cerca los acontecimientos en Medio Oriente y las posibles implicaciones para nuestro negocio". Algunas de las entregas que tenía previstas las ha tenido que realizar en avión, según agregaron.

No será la única marca que se verá afectada por la crisis de Oriente Medio. También compañías como Shein, Aliexpress o Amazon han alertado que los plazos de entrega a los países de la zona se alargarán, especialmente tras el cierre del estrecho de Ormuz.

Tampoco es la única que se ha visto afectada dentro de la industria automotriz, pues la situación ha provocado retrasos y dificultado el transporte de vehículos, lo que ha repercutido en las ventas y la logística de varias marcas, como Toyota o Nissan, según Ruta Motor.

Junto a esta crisis, también se suma el encarecimiento del crudo, que ya ha alcanzado los 100 dólares por barril debido al conflicto. Según un análisis realizado por el grupo Transport & Environment (T&E), el coste de realizar 100 kilómetros con un coche de combustión se incrementará hasta los 14,20 euros. Ante esta situación, se espera que los triunfantes, o al menos los que menos resultarán dañados, sean los vehículos eléctricos.