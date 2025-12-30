Tiene 30 años, transporta Ferraris con su furgoneta y desvela cuánto llega a facturar en un mes bueno: "Sobre 15 o 20, pero la gente se cree que te haces millonario y no es verdad"

Mario es un empresario de 30 años que posee una compañía dedicada al transporte de vehículos de alta gama como Ferraris, barcos y remolques especiales en servicios personalizados que se prestan a lo largo y ancho del continente europeo.

Las rutas de la empresa de Mario abarcan países como Italia, Austria, Hungría o República Checa, por lo que suponen un número importante de kilómetros diarios y un esfuerzo logístico considerable.

El empresario ha pasado por el pódcast Rutas de Éxito, uno de los más prestigiosos del sector del transporte en España, y ha contado cuál es su experiencia llevando su empresa detallando cuánto dinero genera una compañía de este tipo.

En cuanto a la facturación, Mario ha precisado, refiriéndose a miles de euros, que en un mes "puedo llegar a facturar sobre 15 o 20 más o menos". No obstante, ha resaltado que "la gente se cree que te haces millonario y no es verdad", ya que la empresa también tiene que hacer frente a importantes costes.

Seguros y mantenimiento: dos gastos muy importantes

En ese sentido, el empresario ha explicado que "nosotros en seguros gastamos muchísimo dinero. Igual puedes estar diez años transportando (como hay gente) sin un seguro y sin un papel y no pasa nada… pero yo pienso mucho en el qué puede pasar".

Al respecto, Mario ha subrayado que solo son necesarios unos segundos para que se produzca un accidente, por lo que la empresa debe estar bien cubierta ante ese tipo de percances. "Yo he visto muchos accidentes en la carretera y es que es un momento. ¿Tú cómo llamas a ese cliente y le dices que hemos volcado?", ha destacado.

Además, Sergio ha explicado que a lo que más dinero destinan en su compañía es al mantenimiento de los vehículos. "Es algo que estamos todo el día encima de ello. Cada 20.000 o 22.000 kilómetros hay que revisar aceite, filtros, distribución… Lo hacemos antes de lo que marca el fabricante", ha detallado.