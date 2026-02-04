Las dos pizzas de supermercado que la OCU pone como 'aceptables': el suspenso es generalizado

Vaya por delante que no queremos arruinarle a nadie esa cena de pizza tan ansiada tras una semana intensa o ese plan en casa con amigos; por un capricho puntual dentro de una vida saludable no pasa nada, pero siempre es bueno conocer qué es lo que estamos comiendo.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha analizado 62 pizzas refrigeradas de supermercado, un producto que suele estar en muchas cestas de la compra, pero el resultado es, según sus propias palabras, "desolador".

Han escogido pizzas de jamón y queso, queso, barbacoa y vegetarianas, pero de todas ellas sólo cinco una valoración aceptable en el sistema Nutriscore. De ellas, sólo dos son una "elección aceptable según la Escala Saludable de OCU, una calificación si cabe más exigente".

Grasas, sal, aditivos...

¿Qué se han encontrado en el estudio para conclusiones tan rotundas? Mucho exceso en todos estos frentes:

Sal : Ronda los 6,4 g para una ración de pizza de 400 g y que representa el 128% de la ración diaria recomendada.

: Ronda los 6,4 g para una ración de pizza de 400 g y que representa el 128% de la ración diaria recomendada. Grasas saturadas: Suponen alrededor del 5% de la pizza; casi siempre por encima del límite recomendado del 3,5%.

Suponen alrededor del 5% de la pizza; casi siempre por encima del límite recomendado del 3,5%. Aditivos : De media, llevan siete de media. En algún caso, han detectado 17. "Algunos de ellos a evitar, como los colorantes E-150c y E-150d y los conservantes E-211, E-250, E-251, E-252 y E-341", apunta la OCU.

: De media, llevan siete de media. En algún caso, han detectado 17. "Algunos de ellos a evitar, como los colorantes E-150c y E-150d y los conservantes E-211, E-250, E-251, E-252 y E-341", apunta la OCU. Ingredientes ultraprocesados: Como aromas, jarabes y dextrosas. "En una de cada cuatro pizzas se contabilizan más de 10, el doble del límite aceptable", agregan. Recuerdan que a partir de julio se prohibirá el aroma de humo en productos no tradicionalmente ahumados.

Las pizzas que aprueban

Así, las cinco pizzas que llegan al aprobado en Nutriscore, sin tampoco poder tirar cohetes, con una C son la Pizza jamón y queso de Eroski, Prosciutto de Hacendado (Mercadona), Pizza jamón y queso de El Corte Inglés Selection, Pizza barbacoa de Mamma Mancini de Aldi y Pizza&Salsa Pollo BBQ de Campofrío.

"Únicamente las dos primeras son elecciones aceptables en la Escala Saludable de OCU, que además penaliza un excesivo grado de transformación", señalan.

Su recomendación es hacer un consumo ocasional de estas pizzas de supermercado y mejor tomar un trozo, "no consumirlas como ración única (sobre todo si superan los 400 g)" e intentar complementarlo con ensalada o verduras.