Las manchas negras del sellador del baño se pueden ir por la noche sin necesidad de frotar

Una de las pesadillas de la limpieza de los cuartos de baño con azulejos es la limpieza de los bordes de silicona que hay en las juntas de estos azulejos, en los lados de la bañera, de la ducha, del lavabo. El problema es que, sin un adecuado mantenimiento, debido a la humedad pueden desarrollar moho con el tiempo.

SIn embargo, pero hay una forma sencilla de deshacerse del antiestético y poco higiénico moho. Algunos expertos en limpieza lo que recomiendan es usar vinagre blanco, lo que no debería implicar ningún tipo de frotamiento. La clave está en el proceso, no se trata de frotar y ya, según ha publicado, consultando a diversos expertos, el diario Daily Echo.

El método recomendado es simple: aplicar vinagre blanco en la zona afectada y colocar discos de algodón encima. Después, conviene dejarlos durante la noche y recoger las almohadillas de algodón a la mañana siguiente.

En un principio, y dependiendo del mantenimiento previo que se haya hecho de estas zonas, con este proceso de una noche se debería eliminar todo el moho. Tal vez simplemente sea necesario pasar un paño rápidamente después, pero no es requisito indispensable frotar intensamente.

Una segunda opción, que menciona Laura Harnett, fundadora de Seep, una marca de productos de limpieza sin plástico, es el uso de la lejía para este mismo fin: "La lejía puede eliminar el moho y las manchas superficiales, pero a menudo no mata las esporas más profundas, por lo que el moho puede volver a aparecer", afirma esta experta.

Por eso la mayoría de los especialistas afirman que la opción más ecológica y económica es el vinagre blanco, que, además, al contrario de la lejía, puede ayudar a eliminar las esporas de moho y reducir a la vez su reaparición.