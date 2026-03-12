Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
9 localidades españolas que viven la Semana Santa con pasión para ir planificando un viaje
9 localidades españolas que viven la Semana Santa con pasión para ir planificando un viaje

El espectáculo que ofrece esta época en cientos de localidades de nuestro país está repleto de cultura, tradición y, cómo no, una gastronomía especial de esta época que no hay que perderse

Tradición y sobriedad en CádizLa imagen de Cristo Jesús es transportada por costaleros por las calles de Tarifa, en Cádiz. En la capital, con más de 30 hermandades, las procesiones ofreciendo un ambiente íntimo.Getty Images
  Alcalá de Henares, un viaje monumentalEn Alcalá de Henares, cerca de Madrid, los cofrades tapados llevan un paso de un Cristo y la Virgen María. Una localidad de gran tradición cultural, perfecta para una escapa en esa época.Getty Images
  Sevilla, la capital de la Semana SantaLa pasión con la que se viven esos días los pasos de las procesiones en Sevilla es sobrecogedora. Y si se tiene la suerte de que alguien se arranque a cantar una saeta, es algo para no olvidar.Getty Images
  Torrijas en San Lorenzo de El EscorialEn la población madrileña de San Lorenzo de Escorial, en Semana Santa, aparte de su monasterio, nadie puede perderse las torrijas, que se han llevado más un premio. Hay una docena de procesiones.Getty Images
  Málaga, buen clima y tronos inmensosEn Málaga se vive una celebración vibrante y popular, con tronos inmensos, la participación de la Legión y el uso de varales exteriores en lugar de costaleros, lo que la diferencia de otras.Getty Images
  Zaragoza, 700 años de historiaEn Zaragoza, con más de 700 años de historia, destaca la participación conjunta de todas las cofradías en la Procesión del Santo Entierro el Viernes Santo, acompañadas del sonido atronador del tambor.Getty Images
  Toledo, entre la sobriedad y los dulces típicosDestaca la celebración en Toledo por la sobriedad, en especial, del Viernes Santo. Las procesiones van por lugares emblemáticos, como la Catedral Primada, monasterios y calles estrechas de la judería.Getty Images
  Granada, entre el Albaicín y el SacromonteGranada es otra localidad emblemática para ver la Semana Santa. El contraste entre la monumentalidad del centro y la estrechez de barrios, como el Albaicín y Sacromonte, la hace espectacular.Getty Images/imageBROKER RF
  El silencio rompe la noche madrileñaEn Madrid, la procesión del silencio es una de las de más llamativas y sobrecogedoras. Suele ser ya de noche y, como su nombre indica, todos desfilan y observan sin decir una palabra.NurPhoto via Getty Images
