Ni 5 días ni 2 semanas: este es el tiempo que puedes conservar un huevo duro en la nevera sin que sea un riesgo para la salud

En verano, y especialmente en días como los que estamos viviendo con la segunda ola de calor de la temporada, es muy importante prestar especial atención a la conservación de alimentos delicados como los huevos.

A veces, se cocinan más huevos de los que se necesitan, por lo que algunos huevos duros se guardan en la nevera. Sin embargo, al hervir los huevos se pierde la cutícula protectora de la cáscara, por lo que duran menos.

Para evitar problemas, es importante aclarar que el tiempo que puede conservarse un huevo duro en la nevera sin que implique un riesgo para la salud no es ni 5 días ni 2 semanas, sino una semana.

No obstante, para que el huevo duro pueda durar 7 días en el frigorífico es fundamental meterlo en la nevera dos horas después de cocerlo. Con ello se consigue que el huevo no retenga humedad.

Además, si el huevo ya está pelado el tiempo de conservación se reduce a la mitad, ya que se encuentra más expuesto al aire. En ese supuesto, lo más recomendable es consumir el huevo en un periodo de entre 3 y 4 días.

En cualquier caso, si al ir a consumir el huevo se percibe mal olor, cambio de color o una textura extraña, el alimento debe ser tirado inmediatamente para no correr el riesgo de sufrir una intoxicación alimentaria.