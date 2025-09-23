¿Quiénes son las maestras culinarias detrás del aclamado Santa María del Chicu? La respuesta te dejará con la boca abierta

Tras varios meses de polémica, juicios y titulares, las protagonistas de uno de los fenómenos gastronómicos del verano no son chefs de renombre sino tres monjas de Belorado, excomulgadas y recién instaladas en Asturias. Estas hermanas religiosas han convertido la planta baja de un pequeño hotel en un comedor rural que no para de recibir reservas: el Santa María del Chicu. Pero ¿quiénes son y como han tenido tanto éxito?

El proyecto nace después del cisma que en 2024 llevó a la excomunión de ocho de las 13 hermanas del Monasterio de Santa Clara de Belorado. Varias de ellas, obligadas por las circunstancias legales y económicas, se trasladaron a Asturias a comienzos de año. “Tuvimos que emprender cosas nuevas para poder pagar medicinas y las cosas más básicas para sobrevivir”, explica sor Sion en una conversación con Metrópoli.

Tres hermanas clarisas llegaron a Arriondas con la intención de abrir un centro canino, por lo que usaron todos sus ahorros para comprar un núcleo zoológico y emprender el negocio. Los propietarios del lugar eran dueños de un hotel con ocho habitaciones y un restaurante en la planta baja cuyo alquiler se había quedado vacante, por lo que se lo ofrecieron a las exmonjas de Belorado, quienes aceptaron la propuesta con el fin de ganar más dinero.

Un fenómeno gastronómico

Al frente de los fogones están sor Sión y dos religiosas más que han tomado la cocina como su nueva misión profesional. El trío cocina cada mañana platos tradicionales y caseros que se sirven solo al mediodía en un menú único y rotatorio: fabada asturiana, paellas, cachopos y postres como la tarta de queso y la cuajada, además de una oferta de unas 25 recetas que incluyen arroces, legumbres y guisos tradicionales.

Inaugurado en marzo de este año, el comedor de Santa María del Chicu tiene una capacidad para 130 personas y registra llenos diarios y reservas con semanas de antelación. El restaurante solo abre a mediodía de miércoles a domingos, de 13:00 a 17:00 horas, y cuenta con un menú del día con tres opciones de primeros, tres segundos y unos nueve postres a elegir por un precio de 18 euros, 21 los fines de semana.

Este flujo de clientes se ha convertido en una vía de ingresos clave para sostener tanto el alquiler del local como otros proyectos que las exreligiosas mantienen, como el núcleo zoológico con cría y adiestramiento de perros. Las responsables del Santa María del Chicu repiten que la iniciativa nació por necesidad pero también como intento de mantener la comunidad unida y seguir ayudando a las hermanas mayores que quedaron en Burgos.