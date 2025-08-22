Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Sanidad retira varios lotes de una crema hidratante de Erborian por presencia de bacterias
Se pide a los consumidores que no utilicen el producto y que lo devuelvan. 

Redacción HuffPost
Hidratante Centella Crème de ErborianAEMPS

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) ha informado este jueves de la retirada del mercado de varios lotes de la crema facial hidratante Erborian Centella Crème, un producto popular por sus propiedades nutritivas y calmantes. 

Además, también se ha decidido el cese de venta de lotes afectados en todos los establecimientos. La decisión se ha tomado después de detectar la presencia de "microorganismos que pueden suponer riesgos para personas con problemas de salud o con el sistema inmunológico debilitado". 

En concreto, se trata de las bacterias Micrococcus luteus y Microbacterium oxydans y la levadura Candida parapsilosis.

Los lotes afectados son KM05363, KM06363, KM06343 y KM07343 en sus envases de 50 ml y 20 ml, distribuidos en España a través de farmacias, parafarmacias, perfumerías y venta online

La AEMPS ha confirmado que la empresa responsable, Laboratoires M&L Erborain (Francia), ya han iniciado no solo la retirada del producto de todos los puntos de venta en los que se comercializaba la crema, además de la recuperación de todas aquellas unidades adquiridas que ya no se puedan utilizar. 

Las personas que hayan comprado alguno de los lotes afectados de este producto no deben utilizarlo y se pide que acudan al punto de venta donde compraron el producto para devolverlo. 

