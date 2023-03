Los tres mejores detergentes para ropa blanca son de marca de supermercado, según la OCU

En la difícil tarea de conseguir el blanco más blanco a la hora de lavar la ropa de este color, o que, al menos no amarille o se vuelva gris con el tiempo, un consejo fundamental es poner lavadoras separadas; por un lado las de ropa de colores claros y por otro lado, las de tonalidades fuertes. Si no es posible, una buena idea es emplear toallitas atrapa color o antitransferencia para que no haya disgustos.

Otro indispensable es utilizar un detergente apropiado. "Un buen detergente para ropa blanca debe evitar el oscurecimiento de las prendas y conseguir la blancura deseada", resalta la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que ha hecho un estudio para saber cuáles son los mejores que se pueden encontrar en el supermercado.

Los tres mejores que ha seleccionado son, precisamente, de marca blanca. Son los siguientes:

Esselt Eco recarga detergente universal de Aldi

Este detergente en gel se encuentra en un envase para 30 lavados a un precio de 3,29 euros (es decir, 0,11 euros por lavado). Entre sus ventajas, la OCU cita que es muy eficaz contra las manchas y, concretamente, el mejor para quitar las de vino y café, que es "excepcional en blancura" y que su envase eco de recarga es de bajo impacto ambiental, además de ser económico. Por contra, no es recomendable su uso para ropa de color.

Formil Ropa blanca superconcentrado de Lidl

También en gel, da para 28 lavados o 29 si se usa la dosis recomendada para suciedad media. Sale por 3,49 euros, 0,12 por lavado. Destaca la OCU que es "muy eficaz contra las manchas, especialmente las de grasa". También lo califica como excepcional en blancura y resalta su calidad-precio. En el apartado negativo, la OCU subraya que el envase tiene alto impacto ambiental al no estar fabricado con plástico reciclado.

Carrefour Expert Optimal clean frescor Alpino

Éste se vende en formato en polvo, en un envase para 70 lavados a un precio que ronda entre los 9 y los 10 euros (unos 0,14 céntimos por lavado). Según el análisis, elimina con eficacia la mayoría de las manchas —aunque "se le resisten las de chocolate—, da una "blancura excepcional sin dañar el color de la prenda" y el impacto ambiental de su composición es bajo.

