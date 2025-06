Un británico visita "el mejor McDonald's de España" y se queda a cuadros con un detalle

McDonalds logo is seen in Barcelona, Spain.

McDonald’s, la emblemática cadena de hamburgueserías fundada en Estados Unidos, se ha consolidado a lo largo de décadas como una de las franquicias de comida rápida más reconocidas y extendidas en todo el mundo. Sin embargo, no todos sus restaurantes son iguales. Recientemente, un británico aficionado a los viajes ha puesto el foco en un local en concreto que es conocido por ser “el mejor McDonald’s de España”.

En un vídeo que ya acumula decenas de miles de reproducciones, el tiktoker Harry Tokky visitó el local de Benidorm y no daba crédito al descubrir un curioso matiz. “Es, probablemente, el McDonald’s con las panorámicas más espectaculares que he visto”, comenta mientras enfoca el skyline costero desde su mesa. Estas vistas privilegiadas que ofrece la terraza es algo que según él no ha visto nunca en sus visitas a otros establecimientos de la cadena.

Además de dejarse seducir por el paisaje, Harry aprovechó para sumarse a una de las grandes particularidades de este local: en su carta incluye la McBeer, una cerveza propia de barril que no tardó en probar. A su vez, pidió el menú McExtreme Tutti Pepperoni, unas patatas fritas y una porción de las llamadas Italian Taster McShaker, que prometen un extra de sabor al agitarse dentro de la bolsa.

Un sabor decepcionante

Al abrir la hamburguesa afirmó que se veía “completamente perfecta”, pero esta opinión duró más bien poco. Continuó diciendo que la comida fue un desastre y que el pepperoni no cumplió del todo sus expectativas. Además, al probar las McShaker se percató de que no llevaba el sobrecito con el condimento que esperaba: “He pagado 50 céntimos extra por esto”, asegura enfadado por la falta de sabor.

En contraste, su veredicto sobre la McBeer fue positivo, ya que la describió como “deliciosa”. Aun así, Harry admitió que no se trata de la mejor comida rápida que ha probado en su vida y, aunque no reveló cuánto le había costado, se mostró descontento con la calidad de los alimentos. No obstante, según él la sucursal alicantina es célebre por su amplia oferta, con platos que no figuran en el Reino Unido.

Eso sí, la publicación ha generado un aluvión de comentarios: unos defienden el local de Benidorm como “el mejor McDonald’s” de España; otros revelan que, efectivamente, el sobre de especias suele ir dentro de la bolsa para las McShaker y que Harry se quejaba con razón; varios recomiendan probar las alitas de pollo; y hay quienes ya planean visitarlo en julio. Sea como sea, este local sigue llamando la atención tanto a locales como turistas.