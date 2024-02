Una nutricionista da la solución al problema más común con el queso rallado

El queso rallado es bien socorrido, ya sea para preparar una pizza en casa, un gratinado o unos nachos. Lo que ocurre en ocasiones es que no llegamos a gastar todo el paquete y esas sobras se quedan durante días pululando por el frigorífico hasta que, si no se le han encontrado salida, toca tirarlas.

Lo que quizá muchos no conocen es que el queso rallado de supermercado se puede congelar. Así lo recomienda la nutricionista Blanca García - Orea Haro, conocida en redes sociales como Blancanutri.

Como ha explicado en su cuenta de Instagram, "como no llega 'a congelarse del todo', cada vez que lo necesites sólo tienes que abrir la bolsa, coger un puñadito y utilizarlo en el plato que quieras".

Según la especialista, aguanta hasta tres meses en el congelador, por lo que es un truco que además de reducir el desperdicio alimentario, facilita mucho preparaciones futuras.

Cuando sobra queso rallado y no lo hemos congelado, hay que tener muy en cuenta no solo la fecha de caducidad del producto y los días que aguanta abierto, sino también si ha aparecido moho en alguna zona.

Si esto último ocurre, no vale con quitar esa zona y consumir el resto del queso. Como contó el tecnólogo de los alimentos Mario Sánchez (SefiFood) en una entrevista en El HuffPost, hay que tirarlo, puesto que es "un alimento que está partido en trocitos muy pequeños y que, aunque tú ves eso, no tienes forma de garantizar que el resto de la bolsa no está contaminada".