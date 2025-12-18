Jordi Évole dedica un sentido mensaje a Eduardo Casanova tras este revelar que tiene VIH

El periodista y presentador de televisión, Jordi Évole, le ha dedicado un emotivo mensaje al actor Eduardo Casanova, quien este jueves ha anunciado que tiene VIH en un mensaje de sus redes sociales, revelando también que ambos han grabado un documental sobre ello que se estrenará en cines el próximo año 2026.

Se trata de la primera figura mediática en España que ha contado de forma pública que vive con VIH. En este sentido, Évole compartido un tuit en su perfil oficial de X, adjuntando a la vez el tráiler del documental que ha grabado con el actor.

"Hace casi tres años que hablo con Edu sobre esto. Y en contra de la opinión de mucha gente le quiere, él ha decidido contarlo", ha comentado en primera instancia. Personalmente le ha dado las gracias por elegirle "como pareja en este baile".

"Gracias por elegirme como pareja en este baile, he aprendido mucho a tu lado, ahora empieza lo mejor", ha concluido Évole, rematando con el emoji de un corazón.

El mensaje de Eduardo Casanova

La productora de Jordi Évole y Ramón Lara, Producciones del Barrio, ha sido la encargada de elaborar el documental junto a Atresmedia. En un mensaje en X han comentado que "Eduardo Casanova tiene algo que contarnos. En 2026, estreno en cines del nuevo documental". También han producido programas como Salvados, Lo de Évole y Al cielo con ella, presentado por Henar Álvarez.

"Tengo VIH. Hoy rompo este silencio tan desagradable y doloroso después de MUCHÍSIMOS años. Un silencio que guardamos y sufrimos muchísimas de las personas con VIH. Lo hago cuando yo quiero, cuando yo puedo. Lo hago por mí", ha afirmado el actor en una publicación en su Instagram.

"Deseo que esto pueda ayudar a más gente. Lo hago a mi manera, a través del cine, que es mi forma de comunicarme, pero sobre todo lo hago con dignidad", ha defendido.