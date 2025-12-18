Lo que dice Karlos Arguiñano sobre la subida de los precios es significativo: hasta Pablo Motos interviene

El prestigioso cocinero y presentador de televisión, Karlos Arguiñano, ganador del Premio Ondas y de una estrella Michelin en su restaurante en Zarautz de 1986 a 1991, ha sido el último invitado de la semana y del año en 'El Hormiguero' para presentar su nuevo libro, Cocina para todos.

Durante la entrevista, Pablo Motos le ha preguntado sobre qué tres recetas elegiría en el caso de que su nuevo libro tuviera solo tres páginas, momento en el que ha surgido un comentario del chef sobre los precios de los productos en los supermercados y la consecuente intervención del presentador, que también ha dado su opinión.

Lo primero que ha mencionado Arguiñano son los huevos. No ha elegido una receta concreta porque precisamente con este producto se pueden hacer cientos de recetas. "Puedes comer los que quieras, no te pasa nada y tienen un montón de propiedades: siempre que veas una receta con huevos, sea cocido, en revuelto, en tortilla, fritos, escalfados... Joder, es que de todas las maneras está bien el huevo", ha comentado el cocinero.

Motos añadía luego como un 'pero' a los huevos, ya ahora han subido de precio y están a un precio más caro de lo habitual: "Ahora hay que pedir un préstamo a Cofidis para comprarte una de esas (tortillas)".

Karlos Arguiñano y los precios

"Todo ha subido, pero con los huevos podemos", matizaba Arguiñano, llamando al huevo el elemento perfecto. La segunda receta que elegiría es algo que tenga sí o sí una legumbre, "pensando en el bien general", tanto la lenteja, garbanzos, alubias, etcétera.

"Con un kilo de alubias das de comer a diez personas, por eso digo que está todo muy caro, sí, ha subido todo, pero todavía tenemos la posibilidad de comer barato y bien, porque comer alubias, unas alubias buenas, que se hacen solas", ha defendido el chef.

El pollo y el cerdo deben estar

Sin duda, para Arguiñano, el pollo y el cerdo deben entrar sí o sí en esas tres recetas, como por ejemplo las costillas de cerdo: "Los huesitos esos con la carne, eso troceado, lo rehogas en una cazuela, lo has dorado y donde has dorado eso, en la misma grasita, metes una cebolla, un puerro, una zanahoria...".