Encontronazo entre Cristina Pedroche y Ana Brito por sus palabras sobre la lactancia: "Aquí otra madre..."

Inesperado encontronazo en redes sociales entre Cristina Pedroche y Ana Brito a cuenta de la lactancia materna. Brito, presentadora de Poco se habla junto a Xuso Jones, entrevistó a Toni Acosta y en un momento del podcast salió el tema de la lactancia.

A Brito le parece "deleznable" que cuando los niños tienen dientes sigan tomando leche materna: "Comiendo con la mano calamares y de beber teta. Eso lo he visto yo". Ha sido el uso de la palabra "deleznable" lo que ha suscitado, al parecer, la reacción de Cristina Pedroche, que ha respondido a su vez a un comentario de una matrona criticando las palabras de Brito.

Según la matrona Laia Casadevall, lo "deleznable" es "ver a niños tomando bebidas azucaradas" y que "es mejor atacar a la leche materna que es un bien de salud pública incalculable".

Para Casadevall este tipo de comentarios hace que muchas mujeres no se atrevan a dar el pecho en público: "Siendo madre me esperaba más de ti. Esperaba más sororidad y menos desprecio y juicios a las crianzas ajenas".

"Laia como siempre dando clase. Aquí otra madre con su hija con dientes que sigue con lactancia", ha respondido a esto Pedroche, dejando claro que está en contra de las palabras de Ana Brito.

Pedroche y la maternidad

En 2024, después del nacimiento de su primer hijo, Pedroche sacó el libro Gracias al miedo donde reflexionaba sobre todo lo que le había traído la maternidad, tanto bueno como malo, y sobre su complicado posparto psicológico.

"La maternidad es el viaje más arrollador que he vivido nunca", dijo en una entrevista con El HuffPost. En el libro, Pedroche recuerda cómo se derrumbó en su segunda revisión ginecológica tras dar a luz: "Me preguntó qué tal y me puse a llorar". "Yo estoy todo el rato llorando y no entiendo por qué", explicó. El consejo de la doctora fue que escribiera para ella misma, a modo de terapia: "Fui escribiendo mientras la niña dormía, entre teta y teta".

En esa misma entrevista, reflexionaba sobre aspectos de la maternidad como lo poco que se veía lactar por entonces: "Lo único que pido es que no nos juzguemos las unas a las otras. Que nos demos más la mano, nos apoyemos y nos sostengamos. Si una madre está haciendo algo, por algo será".