28 artistas cancelan su participación en el Sónar por su relación con el fondo KKR

Un total de 28 artistas, 6 actividades y 6 expositores han cancelado su participación en el Sónar 2025 por la relación entre el festival barcelonés y KKR, el fondo de inversión vinculado a asentamientos en Palestina.

Así, dentro del Sónar de Noche se han caído las actuaciones de EYRA; oma totem; DJ Paca; DJ SOSA RD y Tiyumii.

Por su parte, han cancelado su participación en Sónar de Día ABADIR; Akyute & Alice Sparkly Kat; ANCIENT PLEASURE; Animistic Beliefs & Jeisson Drenth; Dania + Mau Morgó; DjSport; Emma dj; Forensis & Bill Kouligas; dj g2g; Heith, James K, Günseli Yalcinkaya & Andrea Belosi; Juliana Huxtable; KEBRA; Le Motel; NEW YORK; Nexus (B4mba & Mooki6); patten; Sara Persico & Mika Oki; Shannen SP; Shapednoise & Sevi Iko Dømochevsky; Sofia; Vica Pacheco; Ville Haimala; y YESSi PERSE + laSADCUM.

Según ha explicado el festival, ya están trabajando en los reemplazos, por lo que los horarios todavía no están definidos.

En cuanto a las actividades, no estarán en el Sónar+D la Universitat Pompeu Fabra; 'Cracks in the Foundation: Curation in 2025'; 'Listen, the Stars are Talking'; 'Más Mujeres Creativas: DO feminism'; 'Internet Core – Institute of Culture Networks'; y 'UNDERGROUND BDW' by Barcelona Design Week.

Finalmente, BAU College of Arts and Design Barcelona; Mutan Monkey Instruments; Patching Panda; sbrk devices; Vanessa Lorenzo Toquero aka Hybridoa; y Vostok Instruments son los expositores que han cancelado su presencia en el Project Area.

Debido a la polémica surgida por la relación entre Sónar y KKR, el festival barcelonés ha habilitado en su página web un apartado con respuestas a las inquietudes del público.

Así, Sónar se muestra claro en cuanto a la condena del genocidio en Palestina: "Sí, indudablemente, nuestra postura es clara e inequívoca: condenamos el genocidio sobre el pueblo palestino".

Sobre la relación entre el certamen y el fondo de inversión, Sónar explica que Superstruct Entertainment, empresa con más de 80 festivales en todo el mundo, adquirió el evento barcelonés en 2018.

"En ese momento, Providence Equity Partners era el principal inversor de Superstruct. En octubre de 2024, Providence se retiró y vendió su participación a un consorcio formado por KKR y más de 90 inversores. Fue una operación puramente financiera, en la que no tuvimos ni intervención, ni voz, ni voto. Del mismo modo, no ejercemos injerencia ni control sobre sus decisiones de inversión o su funcionamiento interno", agrega el festival.

También niega que el dinero de las entradas llegue a KKR, ya que aseguran que "después de sufragar todos los costes del propio festival (salarios, artistas, producción, comunicación, gastos de estructura, etc.), todos los beneficios se reinvierten íntegramente de cara a las futuras ediciones de Sónar".

En esta misma página, el festival barcelonés ha incidido en que se podrá entrar al festival con símbolos de apoyo al pueblo palestino y que habrá un espacio para debatir sobre esta realidad.

También ha señalado que se ha activado un procedimiento para centralizar todas las solicitudes de reembolso para responder de manera individual a todas ellas.

¡Mantente al día con El Huffpost! Sigue todas las noticias desde tu móvil en nuestra APP. Puedes descargarla tanto para Android como iOS.