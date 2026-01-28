Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
7 escritores españoles que triunfan en el extranjero
Cultura
Cultura

7 escritores españoles que triunfan en el extranjero

La lista de autores españoles contemporáneos que arrasan en numerosos países del mundo es cada vez más numerosa, con 'thrillers', novelas históricas o novelas negras que llegan a traducirse a más de 25 idiomas. 

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="MADRID, ESPAÑA - 2 DE SEPTIEMBRE: El autor Arturo Pérez-Reverte presenta en un desayuno de prensa su nueva novela, «Misión en París», en el Hotel Palace, el 2 de septiembre de 2025 en Madrid, España. Pérez-Reverte recupera al Capitán Alatriste en esta novela ambientada en París. (Foto de Jesús Hellín/Europa Press vía Getty Images)""
El Capitán Alatriste, ya un clásico españolArturo Pérez-Reverte es ya un clásico de nuestros días. Su última novela 'Misión en París', fue presentada el pasado año. En este título, recupera a su popular personaje, el Capitán Alatriste.Getty Images
  La adictiva 'Catedral del mar' de Ildefonso FalconesIldefonso Falcones se hizo famoso a nivel internacional por 'La catedral del mar', publicada en 2006. Le han seguido otros libros de una saga, que narra historias en Barcelona a lo largo del tiempo.Getty Images
  La novela histórica de María DueñasSe hizo conocida mundialmente por 'El tiempo entre costuras', una novela histórica sobre la se hizo una serie de televisión. María Dueñas ha triunfado en medio mundo y ha sido traducida a 25 idiomas.Getty Images
  Carlos Ruiz Zafón, reconocimiento mundialSu obra 'La sombra del viento' sigue siendo a día de hoy una de las novelas contemporáneas más leídas a nivel mundial. Carlos Ruiz Zafón alcanzó con esa obra los 15 millones de ejemplares vendidos.Getty Images
  La 'Aquitania' de Eva García Sáenz de Urturi'La saga de los longevos' obtuvo ya un éxito de ventas en 2012. Desde entonces, Eva García Sáenz de Urturu ha publicado 'thrillers' y novelas históricas, y con 'Aquitania' recibió el Planeta en 2020.GETTY IMAGES
  La trilogía de la 'Reina Roja' de Juan Gómez-JuradoConocido internacionalmente sobre todo por la trilogía de la 'Reina Roja', Juan Gómez-Jurado ha acumulado éxitos con cada libro. 'Todo Arde' tardó sólo un mes se ser el libro más vendido de España.GETTY IMAGES
  Dolores Redondo y la 'Trilogía del Baztán'Las obras de la autora Dolores Redondo han sido publicada ya en 39 idiomas, es una de las más vendidas y leídas en todo el mundo en lengua castellana. Destaca su "Trilogía del Baztán", ha arrasado.GETTY IMAGES
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck