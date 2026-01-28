Mensaje del Gobierno a los pensionistas tras perder la revalorización de sus pensiones: "Trabajamos en diferentes escenarios"

El Congreso de los Diputados, con los votos de PP, Vox, Junts y UPN, tumbó este martes el decreto-ley aprobado por el Gobierno a finales del año pasado y que, entre otras medidas, incluía la revalorización de sus pensiones para este 2026.

El Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobó en el último Consejo de Ministros de 2025 la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para este año, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares también han aumentado un 11,4% en 2026, al igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV).

Esta subida se hizo a través de un decreto-ley, una norma con rango de ley pero que necesita después ser convalidado por el Congreso en el plazo de treinta días para seguir vigente. Como la suma de votos de PP, Vox, Junts y UPN da mayoría absoluta, el decreto-ley no fue convalidado y la revalorización de las pensiones ha quedado ahora en punto muerto.

Y ahora, ¿qué puede ocurrir? Lo primero que debe tenerse en cuenta es que la votación de este martes no afecta de ningún modo al pago de las pensiones del mes de enero, puesto que ya se ha hecho el giro correspondiente y los pensionistas pueden disfrutar de su incremento.

Eso sí, salvo que se apruebe un nuevo decreto con esta subida, las cuantías a partir de febrero volverán a las de 2025.

El Ejecutivo podría aprobar en el próximo Consejo de Ministros un nuevo decreto sólo con la subida de las pensiones u otro similar al rechazado este martes, confiando en que ocurra como el año pasado y PP o Junts cambien de posición. Ambas formaciones también tienen registradas sendas proposiciones de ley para su revalorización.

Eso sí, en el caso de que no se llegara a aprobar a tiempo la subida para que tuviera efectos en la próxima nómina, al Gobierno siempre le queda la posibilidad de aprobarlo más adelante con carácter retroactivo, con lo que los jubilados no dejarían de percibir el aumento pese a cobrarlo a posteriori.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado este miércoles que se está trabajando y analizando "diferentes escenarios" para dar "certidumbre" a los pensionistas.

"Lo que estamos haciendo en este momento es trabajar, analizar los diferentes escenarios y trabajar sobre todo, no dejar de hacerlo, para acompañar y dar certidumbre a los pensionistas, a las más de diez millones de personas que han visto revalorizadas su nómina en enero y que en este momento la tienen en el aire", ha subrayado Saiz en declaraciones a Onda Cero. Sin embargo, la ministra no ha deslizado todavía cuál podría ser esa solucion para que los pensionistas no pierdan su revalorización.