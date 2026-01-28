Apple renueva uno de sus dispositivos más baratos: llega con más novedades de las que pensábamos

Nadie lo esperaba y Apple lo ha lanzado por sorpresa. La nueva generación del AirTag ya es una realidad. Casi 5 años después de la presentación del primer dispositivo, ha decidido apostar por un segundo cargada de novedades, pese a ser un accesorio muy pequeño.

Se trata de uno de los dispositivos más baratos que vende la compañía de Tim Cook y que suele ser un éxito por ello. En esta ocasión, la mejora se divide en varios aspectos: localización, sonido y potencia.

El nuevo AirTag llega para potenciar la ayuda a los usuarios que buscan tener bajo control sus objetos más importantes gracias a la aplicación de vinculación en sus dispositivos de la marca de Cupertino.

Entre sus mejoras, se encuentra una localización y alcance mejorados. Según ha confirmado Apple, el dispositivo incluye el mismo chip de banda ultraancha de segunda generación que tienen el iPhone 17, el iPhone Air o el Apple Watch Ultra 3.

Gracias a él, se facilita a la perfección la localización de objetos. La función 'Búsqueda de Precisión' permite ahora que los usuarios puedan encontrar lo que estén buscando con el AirTag un 50% más lejos que la generación anterior.

Pero también se incrementa la potencia del volumen. Gracias a su nuevo diseño, el nuevo dispositivo ofrece un 50% más de volumen. Este avance sirve para que los usuarios puedan oírlo desde una distancia dos veces mayor que antes.

El nuevo AirTag de Apple. APPLE

Buscando al AirTag

Dentro de esas mejoras de localización, se encuentra un avance a través de la app Buscar. Gracias a ella, se puede encontrar de forma fácil el AirTag, pero también se puede usar para avisar a terceros.

Se integra con la función Compartir Ubicación del Objeto y sirve de ayuda para localizar objetos extraviados para compartir de forma temporal, para dar con su ubicación. Como, por ejemplo, con aerolíneas, si una maleta se ha perdido y, de esa manera, se puede recuperar el equipaje.

Apple trabaja en colaboración con más de 50 aerolíneas y el procedimiento siempre es el mismo. Una vez se reclama la desaparición del equipaje, se le permite acceso solo a personal autorizado con una Cuenta de Apple segura y auténtica y, en cuanto se recupera el objeto, se pone fin a la ubicación compartida. De hecho, el propietario es el que puede detener en cualquier momento la ubicación.

El nuevo AirTag también llega con un aumento de la seguridad. Nadie puede conocer la identidad ni la ubicación de los dispositivos que han contribuido a encontrarlo, ni siquiera Apple, por lo que se ha diseñado de cero para velar por la privacidad.

Apple ha lanzado esta segunda generación de su dispositivo de localización estrella. Ya se puede comprar desde 35 euros por unidad o 119 euros por un pack de cuatro unidades. La buena noticia es que todos los accesorios siguen siendo igual de útiles para este nuevo AirTag.