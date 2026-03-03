Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
7 frases sobre la derrota de 7 grandes genios de la humanidad
Siete voces brillantes que transformaron el fracaso en aprendizaje y demostraron que incluso los más brillantes tropezaron, dudaron y cayeron antes de alcanzar la grandeza.

Albert Einstein“Una persona que nunca cometió un error nunca intentó algo nuevo”Getty Images
  Thomas Edison“No he fracasado. Simplemente, he encontrado 10.000 formas que no funcionan”Getty Images
  Winston Churchill“El éxito consiste en poder ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo”Getty Images
  Nelson Mandela“No me juzgues por mis éxitos, júzgame por cuántas veces me caí y me levanté de nuevo”Getty Images
  Ernest Hemingway“El hombre no está hecho para la derrota. Un hombre puede ser destruido, pero no derrotado”Getty Images
  Friedrich Nietzsche“Lo que no me destruye, me hace más fuerte”Getty Images
  Abraham Lincoln“Mi gran preocupación no es si usted ha fracasado, sino si está satisfecho con su fracaso”Getty Images
