Bob Pop explica por qué los Goya nunca funcionan: "Las galas son como llegar a final de mes; se planean con buenas intenciones y el éxito es que no se muera nadie esa noche"

La 40ª edición de los Premios Goya, celebrada el pasado 28 de febrero en Barcelona, ya forma parte de la historia del cine español. Fue una gala cargada de reivindicación política, con mensajes pacifistas en contra de la guerra en Gaza, con una defensa explícita de las lenguas cooficiales y con momentos dedicados al lenguaje de signos. En lo estrictamente cinematográfico, Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, se llevó el Goya a mejor película y sumó premios clave como mejor actriz protagonista, mejor actriz de reparto y mejor dirección. Sin embargo, la más premiada de la noche fue Sirat, de Oliver Laxe, que acumuló seis cabezones técnicos.

Pero más allá del palmarés, hubo otra lectura que se abrió paso al día siguiente. Y fue la de Bob Pop.

El escritor y colaborador dedicó su espacio ‘La Mirada’ en Hoy por Hoy a analizar por qué, año tras año, la gala de los Goya parece no terminar de funcionar. Y lo hizo con una metáfora que resume toda su tesis: "Las galas son como nuestras vidas. Como llegar a final de mes y que nos quede algo en el banco. Son un ‘a ver si este mes me da para ahorrar’… y acabas tirando de VISA".

“El éxito es que se hagan”

Para Bob Pop, el problema no es solo de ritmo, duración o presupuesto. Es estructural. Las galas, explicó, se piensan con tiempo, con inteligencia, con buenas intenciones y con un presupuesto cerrado. Pero el verdadero triunfo no es que salgan bien, sino que simplemente salgan.

"El éxito es que se hagan. Que no se muera nadie esa noche", ironizó. "Que a Susan Sarandon no le arree una patada voladora Juanma Bajo Ulloa. Los Goya son siempre un ‘pa habernos matao’. Y no matarse es ya un éxito".

La frase resume una sensación que muchos comparten: la gala se vive como una prueba de resistencia más que como una celebración fluida. Según el colaborador, al terminar la noche nadie celebra que haya sido brillante, sino que haya terminado sin desastre. "Igual que cuando acabamos un mes desastroso y celebramos que por lo menos no nos hemos muerto".

El gran problema: querer copiar sin alma

En la conversación con Àngels Barceló también surgieron comparaciones inevitables. Por ejemplo, la diferencia entre la actuación de Rosalía en los Brit Awards 2026 y la de Bad Gyal en los Goya. Para Bob Pop, esa comparación es injusta y casi cruel. "¿Cuánta pasta hay en un sitio y cuánta en el otro?", se preguntó. No es lo mismo una industria con músculo internacional que una gala con recursos mucho más limitados.

Pero incluso teniendo en cuenta esa desigualdad presupuestaria, el escritor fue claro: "Muy bien no salió nada".

Y ahí lanzó lo que considera el núcleo del problema: "El gran problema de los Goya de este año ha sido querer replicar cosas que funcionaron en otros, pero sin alma. Y donde no hay alma no hay chicha".

No es una cuestión de copiar fórmulas, sino de autenticidad. Cuando se intenta imitar el modelo de otras galas, más espectaculares, más ágiles, más internacionales, sin que responda a la identidad propia, el resultado se queda en una carcasa vacía.

Lo que sí funcionó

No todo fue crítica. Bob Pop reconoció que hubo momentos que sí le emocionaron, especialmente los agradecimientos en euskera, catalán y gallego. "Ha sido bonito", afirmó, destacando ese gesto como uno de los aciertos de la noche.

Tanto él como Barceló defendieron además el trabajo del equipo técnico y humano que hace posible la gala. "Hay mucho curro y bien hecho", insistieron. De hecho, el propio Bob Pop confesó haber estado detrás de galas y conocer la presión que implica organizarlas. "Estás tan hasta arriba de pensar que va a pasar lo peor que eres incapaz de hacer autocrítica", explicó.

Esa tensión previa, esa sensación constante de catástrofe inminente, impide muchas veces evaluar con distancia lo que podría mejorarse.

¿Tienen solución los Goya?

La reflexión final no es solo sobre una edición concreta, sino sobre el formato en sí. Bob Pop dejó caer una idea incómoda: quizá las galas, tal y como están concebidas, son casi imposibles de hacer funcionar plenamente. Son largas, están llenas de expectativas cruzadas, presiones políticas, exigencias de espectáculo y limitaciones presupuestarias.

En ese equilibrio precario, el objetivo se reduce a sobrevivir.

Y quizá por eso su comparación con llegar a final de mes es tan certera. Se planea con ilusión, se hace lo que se puede con lo que hay, se intenta que cuadren las cuentas… y cuando todo termina, uno respira aliviado.