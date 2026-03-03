Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Un español que vive en Japón enseña su casa tradicional con más de 40 años: lo más sorprendente es lo que paga por ella
Un español que vive en Japón enseña su casa tradicional con más de 40 años: lo más sorprendente es lo que paga por ella

Menos de lo que cuesta en Europa.

Daniel Pueblas Lara
En Japón, los ryokan son alojamientos tradicionales en los que se duerme en tatami.
En Japón, los ryokan son alojamientos tradicionales en los que se duerme en tatami.

Japón es uno de los países del mundo con mayor atractivo para los turistas. En los últimos años se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de los españoles, atraídos por la multitud de alternativas que ofrece.

Hay quienes incluso optan por mudarse al país asiático, donde el coste de la vida no es tan distinto al de nuestro país. Uno de ellos es David Jurado, davidjurado.jp en TikTok, quien actualmente vive en la capital, Tokio

Su nueva casa es una vivienda tradicional japonesa, que destaca por su minimalismo y sencillez. David cuenta que la casa estaba totalmente "vacía" cuando entró a vivir y que la ha ido amueblando a su gusto. 

Paga alrededor de 400 euros al mes

Entre lo poco que se puede encontrar en el salón es el "típico armario japonés" donde entran "muchas cosas". Una de las particularidades que más destacan en la casa es el tatami, el suelo tradicional japonés compuesto por paneles rectangulares.

Tras mostrar el cuarto de baño y la cocina, entre otras estancias de la casa, este chico asegura que el precio por esta vivienda tradicional japonesa está muy ajustada al precio de mercado

"Pago 72.000 yenes al mes", que al cambio serían aproximadamente unos 400 euros. Esta casa cuenta con 45 metros cuadrados y está a unos 20 minutos de Ikebukuro, uno de los principales distritos de Tokio, ya que cuenta con una gran oferta comercial y de entretenimiento.

¿Cuánto cuesta vivir en Japón?

Vivir en Japón actualmente es más asequible que en varias capitales europeas:

  • Apartamento pequeño (Estudio): Entre 350 € y 650 € (65.000 ¥ - 120.000 ¥). En barrios como Ikebukuro o a las afueras, puedes encontrar opciones en la parte baja de ese rango.
  • Habitación en piso compartido (Share House): Unos 250 € - 450 €. Es la opción favorita para recién llegados por la facilidad de contrato.
  • Suministros (Luz, agua, gas): Calcula unos 80 € - 120 € mensuales. El aire acondicionado en verano es lo que más encarece la factura.
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

