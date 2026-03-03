Un español que vive en Japón enseña su casa tradicional con más de 40 años: lo más sorprendente es lo que paga por ella

En Japón, los ryokan son alojamientos tradicionales en los que se duerme en tatami.

Japón es uno de los países del mundo con mayor atractivo para los turistas. En los últimos años se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de los españoles, atraídos por la multitud de alternativas que ofrece.

Hay quienes incluso optan por mudarse al país asiático, donde el coste de la vida no es tan distinto al de nuestro país. Uno de ellos es David Jurado, davidjurado.jp en TikTok, quien actualmente vive en la capital, Tokio.

Su nueva casa es una vivienda tradicional japonesa, que destaca por su minimalismo y sencillez. David cuenta que la casa estaba totalmente "vacía" cuando entró a vivir y que la ha ido amueblando a su gusto.

Paga alrededor de 400 euros al mes

Entre lo poco que se puede encontrar en el salón es el "típico armario japonés" donde entran "muchas cosas". Una de las particularidades que más destacan en la casa es el tatami, el suelo tradicional japonés compuesto por paneles rectangulares.

Tras mostrar el cuarto de baño y la cocina, entre otras estancias de la casa, este chico asegura que el precio por esta vivienda tradicional japonesa está muy ajustada al precio de mercado.

"Pago 72.000 yenes al mes", que al cambio serían aproximadamente unos 400 euros. Esta casa cuenta con 45 metros cuadrados y está a unos 20 minutos de Ikebukuro, uno de los principales distritos de Tokio, ya que cuenta con una gran oferta comercial y de entretenimiento.

¿Cuánto cuesta vivir en Japón?

Vivir en Japón actualmente es más asequible que en varias capitales europeas: