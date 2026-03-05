Un famoso 'influncer' francés manda un mensaje muy claro a los españoles tras la postura de España con EEUU

Dylan M, un famoso 'influencer' francés conocido en TikTok como Coach Dydy, ha lanzado un mensaje potente a los españoles tras la postura que España ha adoptado ante Estados Unidos en la guerra de Irán.

En un vídeo publicado en esa red social, el influence destaca que "España se niega proporcionar sus bases militares para Estados Unidos": "España está entrando en conflicto directo con Estados Unidos en términos diplomáticos porque se niega a ayudar a sus aliados en esta batalla contra Irán".

"España cree que la escalada es demasiado importante y que Estados Unidos no ha respetado el derecho internacional en esta intervención en Irán. Esta no es la primera vez que España se niega a ayudar a Estados Unidos", contextualiza.

España, "extremadamente valiente"

Coach Dydy afirma que, en su opinión, "la posición de España es extramedamente valiente": "Es importante respetar el derecho inbternacional que hoy está siendo burlado por casi todos los países del mundo. Y sin derecho internacional nos vamos todos a la anarquía, amigos".

"Los españoles no necesitan hacer grandes discursos. Están actuando, mostrando a Estados Unidos que no podrán hacer todo lo que quieran aunque seamos sus aliados. Muchos tragarán por temor a quedar como validadores del islamismo, porque hay un gobierno de izquierdas en España. Pero hoy no es esa la cuestión", avisa.

"Hay un derecho internacional y hay que respetarlo"

"La cuestión es que hay un derecho internacional, ya te llames Estados Unidos u otro país, hay que respetarlo porque sin derecho internacional el mundo entra en una caída total. Entonces, felicidades a los españoles que tienen una posición completamente lógica desde hace ya muchos años y yo apoyo al 10.000%", deja claro.

La Casa Blanca anunciaba este miércoles que el Gobierno español había aceptado "cooperar militarmente" con el ejército estadounidense tras el sonado desencuentro sobre Irán. Y donde podía intuirse cierta paz, de repente Moncloa desmentía "tajantemente" el anuncio del Gobierno de Trump.

"La posición de España sobre Irán y sobre nuestras bases no ha cambiado en absoluto", ha dejado claro el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.