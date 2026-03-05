Las emotivas primeras palabras de Sonsoles Ónega tras la muerte de su padre, Fernando Ónega: "Ojalá podamos seguir su legado" 

Decenas del rostro del mundo del periodismo, la cultura o la política acudieron este miércoles a la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia para despedir al periodista Fernando Ónega.

Desde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a la reina Letizia pasando por Iñaki Gabilondo, Carlos Alsina, Lorenzo Mila o Carmen Lomana acudieron a dar un último adiós al recordado comunicador, que acompañó a varias generaciones en las ondas. Quien no pudo acudir fue el rey emérito, quien envió una llamativa corona de flores en señal de recuerdo.

A primera hora de la mañana se veía llegar a sus hijas, las también periodistas Sonsoles Ónega y Cristina Ónega, que mostraron un gesto de agradecimiento hacia la prensa, pero no fue hasta las 18:00h cuando ambas dieron sus primeras palabras a los periodistas que se trasladaron a la capilla ardiente.

La primera en decir unas palabras fue Cristina Ónega, directora del Canal 24h de RTVE y subdirectora de Servicios Informativos de la cadena pública. "Hemos salido solo para agradeceros a todos las muestras de cariño que hemos recibido", ha comentado visiblemente emocionada.

A ella le ha seguido Sonsoles, presentadora de Y ahora Sonsoles (Antena 3) y escritora ganadora del Premio Planeta. "Nos habéis hecho estar muy orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión y de todos vosotros; y ha sido emocionante escucharos y saber que siempre tuvo un minuto para escuchar a cada uno de los compañeros con los que trabajó. Ojalá podamos seguir y continuar su legado", ha recalcado.

"Muchas gracias por todos las muestras de cariño que hemos recibido y por todos los mensajes", ha concluido Cristina. La capilla ardiente estuvo abierta al público hasta las 21:00h de este miércoles.

Nacido en la localidad lucense de Mosteiro el 15 de junio de 1947, Fernando Ónega ha sido un referente del periodismo en España, histórico cronista político y creador del famoso eslógan de Adolfo Suárez 'Puedo prometer y prometo'.

Las cariñosas palabras de Letizia al "padre de una amiga"

La reina Letizia, además de tenerle como "referente" del periodismo, acudió a la capilla ardiente por el vínculo de amistad que la une con la que fuera su compañera, Sonsoles Ónega y así lo quiso dejar claro a los medios que atendió a su llegada.

"Vengo a dar un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre, también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional artesano", comenzó diciendo a los periodistas, antes de resaltar la carrera del comunicador. "Teníamos a Fernando Ónega como un hombre inalcanzable, como un profesional al que todos nos queríamos parecer", ha señalado.

Sin embargo, Letizia no ha querido olvidar ese vínculo personal que le unía a él. "En ese tiempo, he tenido la suerte de conocer a una de sus hijas, en uno de los trabajos en los que era redactora, así que Fernando pasó a ser, además de un referente, el padre de mi amiga", ha recordado.