Las emotivas primeras palabras de Sonsoles Ónega tras la muerte de su padre, Fernando Ónega: "Ojalá podamos seguir su legado"
Influencers y Celebrities
La periodista y presentadora de 'Y ahora Sonsoles' (Antena 3) ha atendido a los medios junto a sus hermanos la también periodista Cristina Ónega, 

Redacción HuffPost
Sonsoles Ónega en la capilla ardiente de su padre, Fernando Ónega.
Sonsoles Ónega en la capilla ardiente de su padre, Fernando Ónega.GTRES

Decenas del rostro del mundo del periodismo, la cultura o la política acudieron este miércoles a la capilla ardiente instalada en la Casa de Galicia para despedir al periodista Fernando Ónega. 

Desde el presidente del Gobierno Pedro Sánchez a la reina Letizia pasando por Iñaki Gabilondo, Carlos Alsina, Lorenzo Mila o Carmen Lomana acudieron a dar un último adiós al recordado comunicador, que acompañó a varias generaciones en las ondas. Quien no pudo acudir fue el rey emérito, quien envió una llamativa corona de flores en señal de recuerdo.

A primera hora de la mañana se veía llegar a sus hijas, las también periodistas Sonsoles Ónega y Cristina Ónega, que mostraron un gesto de agradecimiento hacia la prensa, pero no fue hasta las 18:00h cuando ambas dieron sus primeras palabras a los periodistas que se trasladaron a la capilla ardiente.

La primera en decir unas palabras fue Cristina Ónega, directora del Canal 24h de RTVE y subdirectora de Servicios Informativos de la cadena pública. "Hemos salido solo para agradeceros a todos las muestras de cariño que hemos recibido", ha comentado visiblemente emocionada.

A ella le ha seguido Sonsoles, presentadora de Y ahora Sonsoles (Antena 3) y escritora ganadora del Premio Planeta. "Nos habéis hecho estar muy orgullosos de nuestro padre, que fue también un poco padre de esta profesión y de todos vosotros; y ha sido emocionante escucharos y saber que siempre tuvo un minuto para escuchar a cada uno de los compañeros con los que trabajó. Ojalá podamos seguir y continuar su legado", ha recalcado. 

"Muchas gracias por todos las muestras de cariño que hemos recibido y por todos los mensajes", ha concluido Cristina. La capilla ardiente estuvo abierta al público hasta las 21:00h de este miércoles.

Nacido en la localidad lucense de Mosteiro el 15 de junio de 1947, Fernando Ónega ha sido un referente del periodismo en España, histórico cronista político y creador del famoso eslógan de Adolfo Suárez 'Puedo prometer y prometo'.

Las cariñosas palabras de Letizia al "padre de una amiga"

La reina Letizia, además de tenerle como "referente" del periodismo, acudió a la capilla ardiente por el vínculo de amistad que la une con la que fuera su compañera, Sonsoles Ónega y así lo quiso dejar claro a los medios que atendió a su llegada.

"Vengo a dar un abrazo a mi amiga por la muerte de su padre, también es una manera de reconocer una profesión, el periodismo, un medio, la radio, y a un profesional artesano", comenzó diciendo a los periodistas, antes de resaltar la carrera del comunicador. "Teníamos a Fernando Ónega como un hombre inalcanzable, como un profesional al que todos nos queríamos parecer", ha señalado.

Sin embargo, Letizia no ha querido olvidar ese vínculo personal que le unía a él. "En ese tiempo, he tenido la suerte de conocer a una de sus hijas, en uno de los trabajos en los que era redactora, así que Fernando pasó a ser, además de un referente, el padre de mi amiga", ha recordado.

