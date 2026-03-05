Estas son las consecuencias: 100.000 civiles abandonaron Teherán sólo en los dos primeros días de ofensiva

Una mujer corre por una calle tras un ataque israelí y estadounidense a una comisaría de policía en Teherán (Irán), el 3 de marzo de 2026.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha cifrado este jueves en cerca de 100.000 las personas desplazadas desde la capital de Irán, Teherán, en los dos primeros días tras la ofensiva sorpresa lanzada el pasado sábado por Estados Unidos e Israel contra el país centroasiático.

"Se estima que 100.000 personas abandonaron Teherán en los dos primeros días tras los ataques, con entre 1.000 y 2.000 vehículos diarios que, según informes -de la Policía iraní- salieron de la capital, principalmente hacia el norte", ha señalado el organismo en una nota informativa en la que advierte del "notable deterioro de la situación humanitaria" en la región, donde ya hay 24,6 millones de desplazados y retornados.

Además de los bombardeos, los ciudadanos de la capital iraní tienen que hacer frente ya a los primeros problemas de abastecimiento de alimento y de agua potable.

El conflicto, que se ha extendido a Líbano, con ataques cruzados entre el Ejército israelí y el partido-milicia chií Hezbolá, ha provocado la salida, solo en la jornada de este lunes, de casi 10.000 sirios y 1.000 libaneses procedentes del sur del país y del sur de la capital, Beirut, hacia Damasco. La incertidumbre sobre lo que puede pasar, sobre la duración del conflicto y sus consecuencias, hace temer que las cifras van a subir en breve.

La ministra de Asuntos Sociales de Líbano, Hanin el Sayed, ha cifrado este mismo miércoles en más de 83.000 los desplazados internos. "El número de refugios que están abiertos es de 399", ha explicado, instando a los residentes del sur a desplazarse hacia las gobernaciones de Monte Líbano y Norte, según la agencia de noticias NNA, una cifra que las organizaciones en el terreno elevan por encima de las 180.000.

Movimientos regionales

ACNUR ya alertó a principios de esta semana de nuevos desplazamientos de población a causa de los ataques de Israel y Washington sobre Irán, que ha respondido lanzando ataques contra territorio israelí e intereses estadounidenses en Oriente Próximo.

Ya se han detectado los primeros grupos de personas escapando por la frontera común con Azerbaiyán, sobre todo de personas que tienen familias al otro lado, y se han activadi dispositivos de emergencia en Armenia, a la espera de más exiliados.

Todo esto, en un contexto de crisis generalizada: "Cada vez hay más conflictos y las crisis de refugiados duran de media unos diez años", como ha expuesto a la Cadena SER la portavoz de la Agencia de la ONU para los refugiados en España, Paula Barrachina.