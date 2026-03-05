Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Un turco arrasa con este mensaje a España y acaba saliendo en 'El Intermedio': le llega y su reacción es maravillosa
Virales
Virales

Un turco arrasa con este mensaje a España y acaba saliendo en 'El Intermedio': le llega y su reacción es maravillosa

Un día histórico en X.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Wyoming hablando de los tuits de los turcos.
Wyoming hablando de los tuits de los turcos.laSexta

La unión entre el pueblo español y el turco se ha vuelto más fuerte que nunca después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que "no a la guerra" y rechazara que los norteamericanos usaran las bases de Morón y Rota en la ofensiva contra Irán, que iniciaron el pasado sábado.

Tras ese anuncio del pasado martes, que tuvo la respuesta del líder estadounidense, Donald Trump, pidiendo a su administración "que corten todas las negociaciones con España", la red social de X (Twitter) se ha llenado de tuits de ciudadanos turcos admirando la decisión de Sánchez.

En un principio, la mayor parte de las reacciones fueron en un tono serio, pero conforme avanzó este miércoles fue derivando también en episodios de humor, protagonizando tuits como el que firmó el usuario Ibrahim Dostel, un turco aficionado del Besiktas. 

El hombre publicó un montaje con una foto del exfutbolista Andrés Iniesta con la selección española, pero con una melena al viento, una imagen que por supuesto no tardó en cruzar fronteras y ser de las más vistas en X en España este miércoles. "No quedará ni un solo español calvo en el mundo", añadió.

El momento Wyoming

Su imagen tuvo tanta repercusión que hasta en un repaso de El Intermedio apareció siendo comentada por el presentador del espacio de laSexta, El Gran Wyoming. 

"A mí la reacción internacional que más me ha emocionado es la del noble pueblo de Turquía, que le ha dirigido a España sus más hermosas palabras, como este ciudadano anónimo, que se llama Ibrahim y es hincha del Beşiktaş, que afirma, y esto es absolutamente real y no cachondeo nuestro, que "'no quedará ni un español calvo en el mundo'", aseguró el humorista.

"Como agradecimiento adjunta una foto de Iniesta con tremenda melena. Españoles y turcos somos hermanos y gracias a ellos nos vamos a parecer más a los Gemeliers que a los Matamoros", finalizó Wyoming, ironizando así sobre la masca capilar de unos y otros otros. 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Al tuitero hasta le ha llegado esa visibilidad que tuvo en El Intermedio y respondió bromeando que "aparecimos en la televisión española, el más grande Beşiktaş 🦅🦅🦅🙈🙈🤣".

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

Sobre qué temas escribo

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Mi trayectoria

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

La fuerza de nuestro futbol Un proyecto de
La fuerza de nuestro futbol
Un proyecto de Santander

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos