Un turco arrasa con este mensaje a España y acaba saliendo en 'El Intermedio': le llega y su reacción es maravillosa

La unión entre el pueblo español y el turco se ha vuelto más fuerte que nunca después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dijera que "no a la guerra" y rechazara que los norteamericanos usaran las bases de Morón y Rota en la ofensiva contra Irán, que iniciaron el pasado sábado.

Tras ese anuncio del pasado martes, que tuvo la respuesta del líder estadounidense, Donald Trump, pidiendo a su administración "que corten todas las negociaciones con España", la red social de X (Twitter) se ha llenado de tuits de ciudadanos turcos admirando la decisión de Sánchez.

En un principio, la mayor parte de las reacciones fueron en un tono serio, pero conforme avanzó este miércoles fue derivando también en episodios de humor, protagonizando tuits como el que firmó el usuario Ibrahim Dostel, un turco aficionado del Besiktas.

El hombre publicó un montaje con una foto del exfutbolista Andrés Iniesta con la selección española, pero con una melena al viento, una imagen que por supuesto no tardó en cruzar fronteras y ser de las más vistas en X en España este miércoles. "No quedará ni un solo español calvo en el mundo", añadió.

El momento Wyoming

Su imagen tuvo tanta repercusión que hasta en un repaso de El Intermedio apareció siendo comentada por el presentador del espacio de laSexta, El Gran Wyoming.

"A mí la reacción internacional que más me ha emocionado es la del noble pueblo de Turquía, que le ha dirigido a España sus más hermosas palabras, como este ciudadano anónimo, que se llama Ibrahim y es hincha del Beşiktaş, que afirma, y esto es absolutamente real y no cachondeo nuestro, que "'no quedará ni un español calvo en el mundo'", aseguró el humorista.

"Como agradecimiento adjunta una foto de Iniesta con tremenda melena. Españoles y turcos somos hermanos y gracias a ellos nos vamos a parecer más a los Gemeliers que a los Matamoros", finalizó Wyoming, ironizando así sobre la masca capilar de unos y otros otros.

Al tuitero hasta le ha llegado esa visibilidad que tuvo en El Intermedio y respondió bromeando que "aparecimos en la televisión española, el más grande Beşiktaş 🦅🦅🦅🙈🙈🤣".