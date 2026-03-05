"Respetamos su soberanía": Irán niega que haya lanzado misiles contra suelo turco

Misiles iraníes se exhiben en el Museo de la Fuerza Aeroespacial del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en Teherán, el 12 de noviembre de 2025.

El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán negó este jueves que haya lanzado un misil contra Turquía, después de que se informase que las defensas de la OTAN en ese país habrían interceptado un proyectil iraní.

"Las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán respetan la soberanía de Turquía, país vecino y amigo, y deniegan cualquier lanzamiento de misiles hacia su territorio", indicó el Estado Mayor en un comunicado recogido por medios iraníes y citado por la oficina de la Agencia EFE en Teherán.

Las defensas de la OTAN en Turquía informaron el miércoles de que habían interceptado un misil iraní sobre el Mediterráneo oriental y que los restos de la munición antiaérea cayeron en el extremo sur del país, sin causar víctimas, según confirmó el Gobierno turco.

"Un misil balístico disparado desde Irán, que se dirigía al espacio aéreo turco tras atravesar Irak y Siria, fue neutralizado mediante defensas antiaéreas y antimisiles de la OTAN estacionados en el Mediterráneo oriental", señaló el Ministerio de Defensa turco en un comunicado.

Se trata del primer incidente en suelo turco desde el inicio de los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el pasado sábado, pero el segundo en espacio de la Alianza, tras el golpe de un dron a las instalaciones que Reino Unido tiene en Chipre, que ha encendido las alertas sobre el riesgo de esta contienda para Europa.

El portavoz de la Presidencia turca, Burhanettin Duran, ha detallado en otro comunicado que un fragmento del misil "cayó en una zona despejada" en el distrito de Dortyol, en Hatay, "sin que se registraran víctimas ni heridos", y ha asegurado que "se tomarán todas las medidas necesarias para defender el territorio y el espacio aéreo turcos sin vacilación alguna".

El incidente ha sido condenado por la OTAN, que ha reafirmado su respaldo a Ankara frente a los "ataques indiscriminados" de Teherán en la región. Se trata del primer incidente de este tipo desde el estallido del conflicto en Oriente Próximo por la ofensiva lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, habla durante una visita al cuartel Ilinden del ejército de Macedonia del Norte en Skopje, el 3 de marzo de 2026. Ognen Teofilovski / Reuters

Apoyo "masivo"

Además, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha afirmado este miércoles que la ofensiva de los dos aliados occidentales tiene un apoyo "masivo" entre los aliados atlánticos, en una entrevista en la que ha defendido la campaña de la Administración de Donald Trump al tiempo que ha querido quitar hierro a las discordancias expresadas por algunos Estados europeos.

"Es cierto que la OTAN no está involucrada, pero obviamente los aliados apoyan masivamente las acciones del presidente (Trump) y también están permitiendo lo que Estados Unidos está haciendo ahora en la región", ha declarado Rutte en una entrevista con la cadena derechista estadounidense Newsmax.

Al hilo, el responsable neerlandés ha sido preguntado por las discordancias expresadas al respecto de la ofensiva por parte del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. Sin embargo, ha elegido no mencionar al líder del PSOE en su respuesta y se ha centrado en Francia, alegando que, pese a las diferencias, está permitiendo que "EEUU pueda utilizar, en términos de facilitación y apoyo, los activos franceses en la región".

"Y es precisamente por eso que la OTAN está ahí. La OTAN está ahí para protegernos colectivamente contra cualquier adversario, ya sea Rusia o cualquier otro, o el terrorismo. Pero también es una plataforma para que Estados Unidos proyecte su poder en el escenario mundial", ha llegado a defender Rutte acto seguido, antes de manifestar que "esta campaña en Irán necesita que los aliados de la OTAN se comprometan positivamente con estas solicitudes de bases". "El hecho de que nos mantengamos unidos, Estados Unidos, Europa y Canadá, es crucial también para el éxito de esta campaña estadounidense-israelí", ha agregado.

"La OTAN está ahí para protegernos colectivamente contra cualquier adversario, ya sea Rusia o cualquier otro, o el terrorismo. Pero también es una plataforma para que Estados Unidos proyecte su poder en el escenario mundial"

El exprimer ministro de Países Bajos, que ha descrito como "crucial para el éxito de esta campaña estadounidense-israelí" que Estados Unidos, Europa y Canadá se mantengan unidos, ha reconocido que en la OTAN existen "debates", pero que éstos no interfieren en el apoyo a Washington en campañas como la realizada contra Irán. "Somos una alianza de democracias, pero al final seguiremos el liderazgo estadounidense cuando se trate de estos momentos cruciales", ha señalado.

Al hilo, ha afirmado que "Estados Unidos trabaja a toda velocidad y, a veces, estos engorrosos procesos de toma de decisiones en Europa llevan tiempo", pero ha asegurado estar "en contacto constante con los líderes europeos", entre los que, según él, "existe un amplio apoyo a la acción del presidente" norteamericano.

El inquilino de la Casa Blanca, por su parte, se ha limitado a publicar un breve mensaje en redes sociales en el que ha dado las "gracias a nuestro gran secretario general de la OTAN".