Sánchez le dice a Trump que "no a la guerra", pero esto no es nuevo: ojo al tuit que ya le escribió en 2017
Sánchez le dice a Trump que "no a la guerra", pero esto no es nuevo: ojo al tuit que ya le escribió en 2017

La historia es cíclica. 

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Pedro Sánchez saludando a Donald Trump.
Pedro Sánchez saludando a Donald Trump.Getty Images

El baúl de tuits históricos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es tan amplio que sirve para todos los momentos y situaciones. Si habitualmente se bromea con que muchas cosas de la actualidad ya fueron contadas previamente en un capítulo de Los Simpson, también se podría decir que el jefe del Ejecutivo tiene un tuit publicado a lo largo de su vida digital para cada situación.

En las últimas horas, como respuesta al enfrentamiento que están protagonizando tanto Sánchez como Donald Trump, se ha recuperado el mensaje que le dedicó en 2017 el político español, que por entonces estaba peleando por la presidencia del PSOE, aTrump, que en ese momento estaba en su primer mandato como jefe de los Estados Unidos. 

Sánchez compartió una noticia en la que se informaba que Trump había pedido más gasto militar para volver a ganar guerras y ya le mandó el siguiente mensaje: "Señor Trump, créame, la forma más segura de ganar guerras es no iniciar ninguna. Deje el mundo en paz. Gracias".

Concretamente, Trump había anunciado que iba a pedir al Congreso una partida adicional de 54.000 millones de dólares en Defensa para el siguiente curso, es decir, un aumento del 9% de los fondos destinados. Además, el por entonces presidente sentenció que "ya es hora de que EEUU vuelva a ganar guerras".

El duelo entre Sánchez y Trump

La crisis institucional entre Estados Unidos y España se vio altamente incrementada este martes, cuando España se negó a que los norteamericanos usaran las bases de Morón y Rota en la ofensiva contra Irán, que iniciaron el pasado sábado.

La respuesta de Trump fue inmediata y rápidamente amenazó con cortar relaciones. El dirigente estadounidense pidió a su administración "que corten todas las negociaciones con España" y llegó a amenazar incluso con un "embargo".

Sánchez, este miércoles y en una rueda de prensa institucional desde La Moncloa, respondió a las amenazas de Trump y dejó claro el "no a la guerra" rememorando la frase que empujó la ciudadanía cuando se entró en la guerra de Irak.

Alfredo Pascual
Alfredo Pascual
Soy redactor de Virales en El HuffPost, desde donde te contamos la actualidad de una forma muy diferente.

 

El mundo informativo en el que más cómodo me siento escribiendo es el del deporte, especialmente todo aquello que tiene que ver con el polideportivo: baloncesto, atletismo, natación, escalada, taekwondo, etc. También hablo de naturaleza, ciencia y me encargo de hacer reportajes para dar contexto a los protagonistas de esas publicaciones anónimas que ves en redes sociales y de los que no sabes nada más. Además, en mi día a día busco momentos destacados en televisión o redes sociales que puedan ser interesantes para el lector bajo un enfoque Huff.

 

Nací en Barbastro (Huesca) en 1995 y en 2013 emigré a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), ya que desde pequeño he crecido escuchando la radio y con el objetivo de dedicarme a este mundillo. Aprendí primero en El Heraldo de Aragón y después en la Cadena Ser hasta que en 2019 me saqué un máster en Periodismo de investigación, datos y visualización en la UNIR y entré en El HuffPost. Desde entonces, he crecido de la mano de este medio.

 

 

