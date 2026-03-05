La fiscal general de Trump, forzada por su propio partido a declarar por las maniobras sobre los papeles de Epstein

La fiscal general de EEUU, Pam Bondi, en una audiencia del Comité Judicial de la Cámara de Representantes sobre la supervisión del Departamento de Justicia, el 11 de febrero de 2026.

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes votó esta madrugada para citar a la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, para que responda preguntas sobre el manejo por parte del Departamento de Justicia de los archivos relacionados con la investigación de tráfico sexual de Jeffrey Epstein.

Hasta cinco republicanos se unieron a los demócratas para apoyar la citaciónHasta cinco republicanos se unieron a los demócratas para apoyar la citación propuesta por la representante republicana Nancy Mace, en una muestra de la continua frustración de los conservadores ante la revisión y publicación por parte del departamento de una serie de documentos relacionados con el financiero caído en desgracia, primero hecha a regañadientes, luego parcialmente censurada y mutilada. Incluso, se supone que uno de los dossieres desaparecidos contenía una acusación contra el presidente del país, Donald Trump, por supuesta agresión sexual.

La medida representa una dura reprimenda a Bondi, una de las mayores defensoras del presidente, por parte de los republicanos, quienes han estado exigiendo información sobre los abusos de Epstein a niñas y sus interacciones con personas ricas y poderosas. "El pueblo estadounidense quiere respuestas sobre los archivos de Epstein, y nosotros también", dijo Mace, de Carolina del Sur, en una publicación en X.

Su polémica con la famosa lista

Los archivos de Epstein siguen siendo un dolor de cabeza político para la Administración Trump, más de un año después de que Bondi provocara una reacción violenta al entregar carpetas de documentos sin nuevas revelaciones a influyentes conservadores de la Casa Blanca. Posteriormente, tras una revisión que duró meses, el Departamento de Justicia declaró en julio que había concluido que no existía una "lista de clientes" de Epstein y que no había razón para hacer públicos más archivos.

Esto desató un furor que llevó al Congreso a aprobar una ley que exige que el Departamento de Justicia publique los archivos. Desde la primera publicación en diciembre, los críticos han acusado a la administración de torpeza en la distribución y de retener demasiados documentos. Funcionarios de la administración han afirmado que los abogados trabajaron con la mayor celeridad posible para revisar, censurar y publicar adecuadamente millones de documentos requeridos por la ley.

"Durante meses, la Fiscal General Bondi ha sido fundamental para orquestar el encubrimiento de los archivos de Epstein por parte de la Casa Blanca y ha incumplido nuestra citación bipartidista para la publicación de los archivos completos y sin censura", declaró esta pasada noche el representante Robert García, de California, el demócrata de mayor rango en el comité. “El pueblo estadounidense merece transparencia, los sobrevivientes merecen justicia y exigimos respuestas”.

Bondi ha defendido el manejo de los archivos por parte del departamento y ha acusado a los demócratas de usar el furor por los documentos para distraer la atención de los éxitos de Trump, aunque algunas de las críticas más vocales han venido de miembros del propio partido del presidente.

Incluso parte del movimiento MAGA, el más radical dentro del Partido Republicano y el más próximo al mandatario, se ha enfrentado con ella por su escasa claridad, pese a que Trump había dicho en la campaña electoral de 2024 que haría del caso Epstein uno de sus faros de claridad porque, insistía, eran los demócratas los que lo habían tapado para evitar que salpicara a sus miembros, amigos o donantes.

Durante una tensa audiencia en el Congreso, el mes pasado, los demócratas criticaron duramente a Bondi por las redacciones desordenadas en los archivos de Epstein, que exponían detalles íntimos de las víctimas e incluían fotografías de desnudos. Ella declaró a los legisladores que su departamento había retirado los archivos al enterarse de que incluían información de las víctimas y que el personal había hecho todo lo posible dentro del plazo establecido por la legislación que obligaba a la divulgación de los archivos.

La decisión de exigir el testimonio de Bondi se produce una semana después de que el Departamento de Justicia dijera que estaba investigando si había ocultado indebidamente documentos de los archivos después de que varias organizaciones de noticias informaran que algunos registros que involucraban acusaciones no corroboradas hechas por una mujer contra Trump no estaban entre los que se hicieron públicos.

Ese anuncio siguió a informes de prensa que decían que una gran cantidad de registros publicados por el Departamento de Justicia no incluían varios resúmenes de entrevistas que el FBI realizó con una mujer no identificada que se presentó después del arresto de Epstein en 2019 y afirmó haber sido agredida sexualmente por Trump y Epstein cuando era menor de edad en la década de 1980.

Explicaciones demócratas

El expresidente demócrata Bill Clinton y la exsecretaria de Estado y su esposa, Hillary Clinton, se sentaron la semana pasada con los legisladores del comité para sus propias declaraciones sobre las conexiones del expresidente demócrata con Epstein hace más de dos décadas.

El antiguo declaró ante los miembros del Congreso el viernes que no había hecho nada malo en su relación con Epstein y que no había visto indicios de abuso sexual por parte de Epstein.

Y la exjefa de la diplomacia norteamericana declaró a los legisladores que desconocía los delitos de Epstein y que no recordaba haber tenido ningún encuentro con él.